Uluslararası Kuzey Kıbrıs Müzik Festivali Çarşamba akşamı başlıyor

Kuzey Kıbrıs Müzik Derneği'nin bu yıl 22’ncisini düzenleyeceği Uluslararası Kuzey Kıbrıs Müzik Festivali 25 Eylül Çarşamba akşamı Lefkoşa Belediye Orkestrası (LBO) “Latin Esintisi” konseriyle başlayacak.

Bellapais Manastırı'nda yer alacak konser saat 20.30'da başlayacak. Arkın Sayar, solist olarak yer alacağı konserde LBO sanatçıları Ali Suyolcu (Saksafon), Münür Akgör (Trompet), Behiç Anibal (Trombon), İbrahim Çetiner ve Reşat Kortan (Gitar), Oytun Ersan (Bas Gitar), Oytun Küskü (Perküsyon) ve Yusuf Çerkez (Bateri) eşliğinde şarkılar seslendirecek.

Kuzey Kıbrıs Müzik Derneği'nden verilen bilgiye göre, Turizm Bakanlığı, Deniz Plaza, Rocks Hotel, Bellapais Gardens, Kybele ve Huzur Ağaç katkılarıyla düzenlenen, Bellapais Manastırı'nda 16 Kasım'a kadar sürecek festival kapsamında 20 konser sunulacak.

Festivalde yer alacak tüm konser biletlerine Deniz Plazalar, Bellapais Manastırı bilet ofisi ve online olarak Biletfest.com ile Gisekibris.com dan temin edilebilir.

Kıbrıs, Türkiye, Rusya, Ukrayna, Beyaz Rusya, Amerika, Almanya, İngiltere, İtalya, Fransa, İsviçre, Polonya, Tataristan ve Azerbaycan' dan yüzlerce sanatçının yer alacağı festivalin programı şöyle:

"25 Eylül LBO "Latin Esintisi" Konseri

28 Eylül Krzysztof Meisinger Gitar Resitali

30 Eylül Hüseyin Altan Jazz Manouche Project

2 Ekim Arman Ratip Piyano Resitali

5 Ekim Tatiana Stupak Piyano Resitali

7 Ekim Nihat Ağdaç-Thomas Isaac-Emil Duncumb Trio

10 Ekim Soprano Burcu Uyar & Tenor Massimiliano Pisapia, Achille Lampo, Piyano

12 Ekim Rauf Kasımov Piyano Resitali

14 Ekim Lelya Bayramoğulları & Tutu Aydınoğlu Flüt - Piyano Resitali

16 Ekim 3 Basses Konseri

18 Ekim KKTC CSO Konseri

22 Ekim Mağusa Kent Orkestrası & Burcu Durmaz

24 Ekim Alexa Rodrian & Jens Fischer Rodrian

31 Ekim Fazıl Say Piyano Resitali

1 Kasım Ian Maksin & Taliya Hafız

4 Kasım Magnetic Faces Trio

7 Kasım 3 Tenor Konseri

9 Kasım Genç Piyanistler Resitali

13 Kasım Anastasiia Andrievskaya Piyano Resitali

16 Kasım LBO & Erkan Dağlı-Katie Economidou Konseri"