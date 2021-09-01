Uluslararası Gümüşlük Klasik Müzik Festivali’nde Kıbrıs’tan iki genç yetenek yer aldı

Bodrum Klasik Müzik Derneği’nin düzenlediği ve 18 yıldır süren Uluslararası Gümüşlük Klasik Müzik Festivali’ne bu yıl Kıbrıs’tan iki genç yetenek katıldı.

Festival kapsamında 1-12 Ağustos 2021 tarihlerinde gerçekleşen piyano masterclasslarda farklı ülkelerden gelen 13 genç piyanist adayı çalıştı. Gülsin Onay, Pablo Galdo ve Valerian Shiukashvili’nin eğitmenliğinde düzenlenen piyano ustalık sınıfına katılan gençler, eğitimlerinin sonunda “Kumda Piyano” başlığı altında bir konser verdi. Konserde Türk Maarif Koleji Lefkoşa’da eğitim gören 16 yaşındaki Deniz Besim Schubert’ten, “Impromptu Op.90 no.4” adlı parçayı; English School of Kyrenia’da eğitim alan 13 yaşındaki Can Sakkaoğlu ise 2 Nolu “Scherzo”yu seslendirdi.

Konser öncesi tüm öğrencilerinin çok özel yetenekler olduğunu ve onların umut dolu bir geleceği gösterdiğini belirten piyanist Gülsin Onay, konser bitiminde katılımcılara belgelerini verdi.