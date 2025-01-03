Uludağ’a teşekkür plaketi...

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, gazetemiz yazarlarından Sevgül Uludağ’ı dün kabul ederek, yıllardan beridir Kayıp Şahıslar Komitesi’nin çalışmalarına yaptığı katkılardan dolayı teşekkür plaketi takdim etti.

Cumhurbaşkanı Tatar, Uludağ’ın Kıbrıs’taki kayıpların bulunması için ortaya koyduğu katkıların önemini vurgulayarak yardımları ve çabaları dolayısıyla teşekkür etti.

Görüşmede, Kayıp Şahıslar Komitesi’nin Kıbrıslı Türk Üyesi Hakkı Müftüzade de yer aldı. Plaket takdimi esnasında, Sevgül Uludağ’a oğlu akademisyen Burak Erkut eşlik etti.

Uludağ, 2001 yılından bu yana, son 24 yıldır kesintisiz biçimde YENİDÜZEN’de ve onlarca yıldır Kıbrıs’ın güneyinde POLİTİS gazetesinde “kayıplar” ve toplu mezarlar konusunda yazılarıyla, “kayıplar” konusundaki tabuların yıkılmasına, pek çok gömü yerinin bulunmasına, Kıbrıslı Türk ve Kıbrıslı Rum okurlarının yanısıra yurtdışından da okurlarının gönüllü ve insani yardımlarıyla Kayıplar Komitesi’ne olası gömü yerlerini göstermelerine yardım ediyor. Uludağ, “kayıplar” konusundaki insani çabaları nedeniyle pek çok uluslararası ödüle ve Avrupa Parlamentosu tarafından “Avrupa Yurttaşlık Ödülü”ne layık görüldü, 2019 yılında ise Nobel Barış Ödülü’ne aday gösterilen ilk Kıbrıslı kadın oldu.