Uluçay: “Türkiye ile ilişkiler kurumsal düzleme taşınmalı”

CTP Miletvekili Teberrüken Uluçay, Türkiye ile KKTC arasındaki ilişkilerin kurumsal bir düzleme taşınması gerektiğini kaydederek, bu konuda ciddi çalışma yapılmasının şart olduğunu ifade etti.

Türkiye’den aktarılacak kaynağın en azından aylık bazda ülkeye ulaşması için kurumsal zemin gerekliliğini yineleyen Uluçay, “10 aylık sürede gelmesi gereken kaynağın yüzde 30’u ulaştı. Bu ülke yöneticileri için bir kayıp” dedi.

Uluçay, yapılması gerekenlerin ötelenmesiyle ülkedeki istikrarsızlığın da beslendiğini dile getirdi.

Türk Lirası’nın döviz karşısındaki değer kaybından dolayı satın alma gücünün gerilediğini ifade eden Uluçay, bu durum nedeniyle önümüzdeki dönemde ne yaşanabileceğinin net olmadığını belirtti.

Uluçay, Ada Pass uygulamasının Türkiye ile uyumlaştırılmasının önemine değindi, bu konuya kısa sürede el atılabileceğini belirtti.