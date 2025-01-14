Uluçay: "Raf fiyatları 15 Aralık'tan itibaren yükselmeye başladı, alışveriş güneye kaydı"

Cumhuriyetçi Türk Partisi Gazimağusa Milletvekili Teberrüken Uluçay, “Çarşı, Ekonomi ve Siyaset” konulu güncel konuşma yaptı.

Ülkenin 2025 yılında beklentileri, bakış açısı ve ülkenin hangi gelişmelerle karşılaşılacağı konusunun önemine dikkat çeken Uluçay, 2024 yılında yüksek seyreden hayat pahalılığı oranın kasım ve aralık ayında düşmesinin endişe verici olduğunu kaydetti.

Ülkede HP’nin yüzde 53.29 olduğunu dile getiren Uluçay, İstatistik Kurumu'nun verilerini okuyarak, aralık ayında 1.10 olarak açıklanan HP oranının, satın alma gücünün düştüğünün göstergesi olduğunu belirtti.

Uluçay, verilere göre, hane halkının temel ihtiyaçlarını karşılamasında zorlanıldığının görüldüğünü dile getirdi.

Kıbrıs'ın güneyinde KDV oranlarının AB ile istişare edilerek belirlendiğini dile getiren Uluçay, orada temel ihtiyaç maddelerindeki KDV oranlarının geçerlilik sürelerinin uzatıldığını, bu hamleyle yeni ekonomik sorunların ortaya çıkmamasının amaçlandığını anlattı.

Uluçay, Türkiye ve KKTC’deki ana harcama gruplarını karşılaştırarak, TC’de son bir buçuk yılda ortaya konan ekonomik politikalar uygulanırken ortaya çıkan rakamın umut verici olduğunu söyledi ve bu politikaların ülkede de uygulanması gerektiğini kaydetti.

Raf fiyatlarının aralık ayının15’inden sonra değişmeye başladığını dile getiren Uluçay, raf fiyatlarının yükseltilmesinin alışverişin Güney Kıbrıs’a kaymasına sebep olduğunu vurguladı.

2025 yılında enflasyon oranının gerçekçi şekilde uygulanması gerektiğini dile getiren Uluçay, 2025 yılında raf ve genel fiyatları üzerinde kontrol yapma konusunda başarılı bir yol ortaya çıkması durumunda 2026 yılına yönelik çalışma yapılması gerektiğini kaydetti.

Teberrüken Uluçay, TC Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’ın KKTC ziyaretinin önemine de değinerek, siyasette de çözüm yolunda yeni siyasetin başlamasını ümit ettiğini belirtti.