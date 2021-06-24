Uluçay: “Meclis kürsüsünden yaptığımız konuşmalar dikkate alınmadı”

CTP Milletvekili Teberrüken Uluçay, “Pandemi ve ekonomi” ile ilgili konuşmasında, bugün gündem dışı konuşmaların son günü olduğunu ifade ederek, Meclis kürsüsünden birçok konuda konuşma yaptıklarını ancak dikkate alınmadığını gördüklerini kaydetti.

Hayat pahalılığı konusunda yaşanan tartışmalar ve gelişmeleri örnek gösteren Uluçay, toplu iş sözleşmesi konusunda yaşananların da bakanın istifasına varan olayları beraberinde getirdiğini belirtti.

Bu durumun ülkeye zaman kaybettirdiğini, pandeminin getirdiği olumsuz koşulların aşılmasında gösterilen mücadelenin zarar görmesine sebep olduğunu ifade eden Uluçay, bu zor süreçler içinde ekonomik gelişmelerin sağlanması ve ülke ekonomisinin geleceğine yönelik adımları hep birlikte atmaları gerektiğini kaydetti.

Uluçay, ülkede her kesimin hükümetten ekonomiye odaklanmasını beklediğini ifade ederek, bakan istifası, hayat pahalılığı, Meclise getirilen bazı yasalar, belediyelerdeki elektrik kesintileri gibi konuların ülkede moralleri bozduğunu, bu sıkıntının aşılması gerektiğini, bu görüntünün iyi bir görüntü olmadığını söyledi.