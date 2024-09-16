Uluçay: “Maraş bölgesinde 19 otobüs durağı yenilendi, çalışmalarımız devam ediyor”

Gazimağusa Belediyesi'nce (GMB) yürütülen çalışmalara otobüs duraklarının da eklendiği bildirildi.

GMB’den verilen bilgiye göre, GMB Başkanı Süleyman Uluçay, şehirdeki otobüs duraklarının yenilenmeye başladığını ve bu kapsamda Maraş bölgesinde 19 otobüs durağının yenilendiğini açıkladı.

Adım adım tüm bölgelerdeki otobüs duraklarının yenileneceğini belirten Uluçay, yeni dönemde rotaların gördüğü talep doğrultusunda sefer sayılarının ve rotaların yeniden düzenlenerek esnek toplu taşıma sisteminden daha fazla vatandaşın yararlanmasının hedeflendiğini söyledi.

Uluçay’ın şehirdeki duraklar ve toplu taşıma ile ilgili açıklamaları şöyle:

“Şehrimizdeki otobüs duraklarının yenilenmesine başladık. Maraş bölgesinde 19 otobüs durağımız yenilendi, adım adım diğer bölgelerimizdeki duraklarımızı da yenilemeye devam edeceğiz.

8 Haziran 2023’te başlattığımız Esnek Toplu Taşıma sistemi, geçtiğimiz yaz mevsiminde Glapsides-kapalı Maraş, DAÜ-Mutluyaka gece servisi, Perşembe Pazarı-şehiriçi ve Perşembe Pazarı-Maraş olmak üzere toplamda dört rotada tamamen ücretsiz olarak halkımıza hizmet vermiştir.

Yeni dönemde rotaların gördüğü talep doğrultusunda sefer sayıları ve rotaları yeniden düzenleyerek esnek toplu taşıma sisteminden daha fazla vatandaşımızın yararlanmasını hedefliyoruz.”