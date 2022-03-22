Uluçay: “Kısa vadede elektrik sorununun çözülmesi gerek”

Cumhuriyetçi Türk Partisi Mağusa Milletvekili Teberrüken Uluçay, “Çarşı, Ekonomi ve Siyaset” konulu güncel konuşma yaptı.

Konuşması sırasında dışarıdan korna sesleri geldiğini, nedeninin de benzine zam olduğunu dile getiren Uluçay, “İnşallah eve dönerken biz de yolda kalmayız.” dedi.

Akaryakıt konusunda yaşanan zammın sebeplerini anlatan Uluçay, elektrik konusunda ise son üç yıldır ortaya konan politikalar yüzünden yaşanan kesintilerden dolayı yaşanan mağduriyete değindi.

Böyle dönmelerde gerekirse güneyden daha çok elektrik alınarak soruna çözüm bulunması gerektiğini dile getiren Uluçay, kısa vadede elektrik sorununun çözülmesi gerektiğini kaydetti.

Uluçay, çarşıdaki döngünün korunması gerektiğini dile getirerek, hayat pahalılığı karşında hane halkının korunmasına dönük hükümetin önlem almasının şart olduğunu söyledi.

Rusya-Ukrayna savaşından dolayı temel gıda maddeleri dahil birçok üründe sıkıntıların yaşanacağını da sözlerine ekleyen Uluçay, ülkede satın alma gücünün mutlaka korunması gerektiğini söyledi.

Özel sektörün istihdam açısından desteklenmesinin sağlanması gerektiğine vurgu yapan Uluçay, çarşıdaki döngünün özel sektörün desteklenmesiyle sağlanabileceğini kaydetti.

Uluçay, yerel yönetimlerle ilgili reformun da beklenen gibi olmayacağını, yerel yönetimlerde kısa sürede yapılacak değişikliklerin çok yararlı olabileceğini düşünmediğini belirtti.