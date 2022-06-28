Uluçay: “En azından bu yıl 2 ayda bir asgari ücret belirlenmesi gerek”

Güncel konuşmalar sırasında CTP milletvekilli Teberrüken Uluçay “Çarşı, Ekonomi ve Siyaset” başlıklı konuşma yaptı.

Yangına işaret ederek, önceden belirli önlemlerin alınmasının şart olduğunu vurgulayan Uluçay, yangın söndürme çalışmalarında yer alan herkesin ülkenin geleceğine sahip çıkma adına önemli bir görev yaptığını anlattı.

Ülkede ekonomik belirsizliğin sürdüğünü, çarşının endişeli olduğunu söyleyen Uluçay, siyasetin ise ülkenin ihtiyaç duyduğu alanlara odaklanmak yerine günü birlik sorunlarla uğraştığını kaydetti.

Hayat pahalılığının neden 2 ayda bir ödenmesi gerektiğini defalarca anlattıklarını söyleyen Uluçay, fakirleşmenin çarşıyı etkilediğine işaret etti.

Asgari ücretin güncellenmesi konusunu da daha önce gündeme getirdiklerini kaydeden Uluçay, en azından bu yıla özgü 2 ayda bir asgari ücret belirlenmesi gerektiğini söyledi.

Uluçay, Türkiye Cumhuriyeti’nin enflasyonla mücadelede sadece para basmakla yetinmeyip hayat pahalılığının önüne geçebilmek, atın alma gücünü desteklemek için maaş artışlarından üreticilere desteklere, çeşitli adımlar attığını kaydetti.

Dövizde yaşanan düşüşe işaret eden Uluçay, en küçük döviz artışında yapılan akaryakıt zammına karşı, bu düşüşte de akaryakıt fiyatlarının düşürülmesi gerektiğini vurguladı.

Uluçay, güven yaratıcı önlemler çerçevesinde bir planlama ortaya konması gerektiğini de söyledi.

Zeytinyağı ihracatı konusundaki gelişmelere işaret eden Uluçay “Bu açılımın ülkeyi nereye taşıyabileceği ve aslında KKTC’nin ekonomik kapasitesini nereden nereye getirebileceği konusunda önce hayal kurmamız, sonra da bunu gerçekleştirmek için gerekli adımları atmamız gerekiyor” dedi.

Gezer santrallerin belki üretim açığını ortadan kaldıracağını ancak maliyetleri de yükselteceğini dile getiren Uluçay, ara bölgede güneş enerjisi üretilmesi için gerekli çalışmaların başlatılması gerektiğini ifade etti.

Kısa vadede hayat pahalılığı ödeneğinin yıl sonuna kadar iki ayda bir ödenmesinin mutlak bir zaruret olduğunu tekrarlayan Uluçay, özel sektör çalışanlarına prim desteği verilmesinin gerekli olduğunu da dile getirdi.

Birinci girdi kaynağı elektrik ve akaryakıt olan işyerlerine en az 6 ay için bir desteğin gündeme gelmesi gerektiğini dile getiren Uluçay, yapılacak ihalelerin Ankara değil Lefkoşa’da açılmasının da ekonomiye katkı vereceğini söyledi.