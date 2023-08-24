Uluçay: Belediyenin 180 milyon TL olan borcunu, 8 ayda 110 milyon TL’ye indirdik!

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Mağusa İlçesi’nin rutin olarak düzenlediği “Mağusalı Sohbetler’in” bu haftaki konuğu, “Mağusa Kenti Nasıl İyileşecek ?” konusuyla Gazimağusa Belediye Başkanı Dr. Süleyman Uluçay oldu.

Söyleşiye çok sayıda Mağusalı’nın yanında, CTP Mağusa Milletvekilleri Teberrüken Uluçay, Erkut Şahali, Şifa Çolakoğlu, Mağusa İlçe Başkanı Oktay Kayalp, Yerel Yönetimler’den sorumlu Merkez Yönetim Kurulu üyesi Muhittin Tolga Özsağlam ile eski Genel Başkan Ferdi Sabit Soyer katıldı.

Gazimağusa Belediye Başkanı Dr. Süleyman Uluçay konuşmasında, belediyeyi 180 milyon TL borçla devir aldıklarını, 18 Ağustos 2023 itibarıyla bu borcu 110 milyon TL’ye indirdiklerini açıkladı.

Geçmişte belediye çalışanlarının maaşlarının ne gün ödeneceğini bilmediğini, göreve gelmeleriyle birlikte ilk günden itibaren maaşların günü gününe ödendiğine dikkat çeken Uluçay, yine çalışanların sosyal sigorta yatırımlarını tamamladıklarını, İhtiyat Sandığı yatırımlarının da yılbaşına kadar tamamlanacağını bildirdi.

Göreve gelmeleriyle 100’lerce personelin görevsiz olduklarını tespit ettiklerini anlatan Uluçay, görevi olmayan personele görevlendirmelerini yaptıklarını kaydetti. Uluçay, göreve geldikleri ilk gün belediyenin demirbaş listesi olmadığını fark ettiklerini, yaptıkları çalışma ile demirbaş listesi oluşturduklarını açıkladı.

Yaptıkları tasarruflardan elde ettikleri gelirle belediyeye 6’sı çöp kamyonu olmak üzere 16 adet iş aracı aldıkları anlatan Uluçay, son çıktıkları ihaleyle 2 dozer ve acil çöp toplama araçları alacaklarını, yılbaşına kadar da kentin temizlik sorununu çözmeyi hedeflediklerini açıkladı.

Uluçay: Maaşları günü gününe ödeyebiliyoruz

Uluçay, 8 ay önce Aralık ayında Gazimağusa Belediyesi’nin yönetme sorumluluğunu aldıklarını söyledi. Göreve başlamadan önce kendilerine maaşların ödenmesinde gerekli hazırlıkların “tamam” olduğu yönünde bilgi verilmesine rağmen, göreve başladıkları ilk gün maaşların ödenecek durumunun olmadığını gördüklerini anlatan Uluçay, hızlıca harekete geçerek çok kısa zamanları olmasına rağmen gerekli krediyi bulup, yılbaşı öncesi çalışanların maaşlarını ödediklerini kaydetti. Dr. Süleyman Uluçay, geçmişte ne zaman ödeneceklerini bilmeyen çalışanların, göreve başladıkları günden bugüne kadar maaşlarını düzenli olarak almaya başladıklarını açıkladı. Göreve başladıklarında belediyenin tüm birimleriyle ilgili bir demirbaş listesi olmadığını gördüklerini ifade eden Uluçay, 4 yıldır tamircide olan ancak kimsenin ilgilenmediği bir araç olduğunu tespit ettiklerini, yaptıkları çalışmalar sonucu bu aracın gerekli tamiratını yaptırdıktan sonra yeniden hizmete kazandırdıklarını belirtti.

“Belediye sadece peşin para ile alım yapabiliyordu”

Dr. Süleyman Uluçay, göreve geldiklerinde Mağusa esnafının sattığı malın parasını belediyeden alamayacağını düşündüğü için mal vermediğini, sadece peşin para ile belediyenin ihtiyaçlarını alabildiklerini bildirdi. Uluçay, daha öncede açıkladıkları gibi göreve başladıklarında Gazimağusa Belediyesi’nin toplam borcunun 182 milyon TL olduğunu, yaptıkları çalışmalarla bu borcu 110 milyon TL’ye indirdiklerini söyledi. Dr. Süleyman Uluçay, “Buna ilaveten çalışanlarımız da artık maaşlarını ne gün alacaklarını düşünmüyorlar. Çalışanlar artık maaşlarını günü geldiğinde alacaklarından emindirler“ dedi.

“Sigortaları ödedik, görevsiz personelleri hemen görevlendirdik”

Dr. Süleyman Uluçay, çalışanların sigorta yatırımlarını geçen ay günü gününe ödeyebilmeye başladıklarını dile getirdi. Sigorta yatırımlarının yapılmaması nedeniyle Belediye çalışanlarının ve ailelerinin hastaneye gittikleri zaman ücretsiz tedavi olamadıklarını kaydeden Uluçay, şimdi bu sorunu da çözdüklerini ve çalışanların sigortalı haklarından yararlanabildiklerini belirtti. Yine, İhtiyat Sandığı ödemelerini de yılbaşına kadar tamamlamayı kendilerine hedef koyduklarını anlatan Uluçay, bunu da başarıp, çalışanlarının haklarını tamamlayacaklarını ifade etti. Dr. Süleyman Uluçay, göreve başladıklarında çok sayıda personelin görevi olmadığını tespit ettiklerini kaydetti ve görevleri olmayan personellere gerekli görevlendirmelerin hemen yapıldığını söyledi.

“120’ye yakın köpeği rehabilite ettik”

8 aylık sürede sadece borç ödeme ve personel sorunlarını giderme çalışmalarıyla kalmadıklarını anlatan Uluçay, esnek toplu taşımayı hayata geçirmek için gerekli adımları attıklarını, sahipsiz köpeklerle ilgili barınakta bir ameliyathane oluşturduklarını, rehabilitasyonları ile ilgili çalışma başlattıklarını, 3 ayda 120’ye yakın köpek rehabilite edildiğini, çip takıp, kulaklarına işaretleme yapıldığını bildirdi. Uluçay, 2 yılda sahipsiz köpeklerin sayısını yarı yarıya azaltmayı hedeflediklerini dile getirdi. Su İşleri Birimi’nde 350 adet su sayacının ücretinin alınmasına rağmen, sayaç olmaması nedeniyle sahiplerinin hanelerine takılamadığını anlatan Uluçay, kendilerinin göreve geldikten sonra bu sayaçları alarak sahiplerinin hanelerine taktıklarını, yeni sayaç ihtiyacı için de aylık alımlar yaptıklarını açıkladı.

“Festivalimiz yine lider festival olacak”

Mağusa Kültür ve Sanat Festivali’nin tüm Kıbrıs’ta olumlu hatıraları olan bir festival olduğuna dikkat çeken Uluçay, son yıllarda bu festivalin lider festival olma unvanından geriye düştüğünü ancak önümüzdeki yıl liderliği yeniden almak için çalışmalara şimdiden başladıklarını açıkladı. Kış aylarına da hazırlıkların başladığının altını çizen Uluçay, su baskınlarının yaşandığı Gülseren kavşağı, Birsu yanı ve Köşe Kahvesi’nin bulunduğu noktalarda yaşanan sorunların giderilmesi için ihaleye çıktıklarını, ümitlerinin çalışmaların kış ayları başlamadan bitmesi yönünde olduğunu söyledi.