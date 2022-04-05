Uluçay: “Belediyelerin çoğu 2022 için hazırlanan ek bütçeyle düze çıkarabilir”

CTP Gazimağusa Milletvekili Teberrüken Uluçay “Çarşı, Ekonomi ve Siyaset” konulu güncel konuşmasına başlarken, mecliste yapılan konuşmaların hükümet tarafından ciddiye alınmadığını ifade etti. Uluçay, hiçbir önerinin ciddiye alınmadığını ve ülkenin o yüzden bugünkü kaos ortamına girdiğini söylemek için söz aldığını belirtti.

Başbakanın “sadece durum tespiti yapılıyor, öneri yok” dediği için önerilerde bulunmak istediğini söyleyen Uluçay, meclisteki yeminden sonra, ekonomik mücadele için uygun araçların neler olabileceğiyle ilgili görüşlerini ilettiğini kaydetti.

Dövize müdahale edilemeyeceğinden olanakların azalacağını ve dünyada yaşanan enerji krizi nedeniyle yüksek enflasyonla boğuşulduğuna işaret eden Uluçay, KKTC’de yapılması gerekenler arasında satın alma gücünün korunması olduğunu kaydetti.

Dörtlü koalisyon döneminde ekonomik sıkıntılara nasıl mücadele edildiğini örneklerle anlatan Uluçay, gümrüklerde ve fonlarda aşağı bir düzenleme yapılırsa fiyatların artmasının önüne geçilebileceğinin konuşulduğunu ve bunun çok önemli bir konu olduğunu söyledi.

“KKTC’de ne yapmalıyız”ın cevapları içinde hayat pahalılığının “2 ayda bir” yapılarak, ülke ekonomisi ve çarşıya katkı sağlanabilirken, özel sektöre de primlere destek verilebileceğini ifade eden Uluçay, kısa vadeli çözümlere verilebilecek daha başka örnekler de olduğunu kaydetti.

Gümrüklerdeki harçlara kur sabitlemesi yapılabileceğini, ülke insanına yapılabilecek en kolay iyilik olduğunu belirten Uluçay, Güney Kıbrıs’tan gelişlerin ekonomiye katkısını göz önünde bulundurularak, kapı sayısını artırmanın da ekonomiye en kolay katkıyı sağlayacağını belirtti.

Uluçay, tatillerde sınır geçişlerinde yaşanan yoğunluğa da işaret ederek, kapılarda harcanan vakti çarşıya kanalize etmek için sivil hizmet görevlileri arttırılarak, kapıların çoğaltılabileceğini söyledi.

3 yıllık zamsız dönemin vatandaşın omuzlarına yüklenmesinin ve elektriğe bu oranda zam yapılmasının yanlışlığına dikkat çekerek, uyarı yaptıklarını aktaran Uluçay, vatandaşın zamlara adapte olmasını sağlayacak program yapılabileceğini yineledi.

Uluçay, Başbakanın dün meclis kürsüsünden halka “ödemeyin, çözüm arayacağız” çağrısı yaptığını söyleyerek, ekonomi için kısa vadeli adımların atılmasının mecburi olduğunu belirtti.

ARIKLI: “GELİN BU REFORMU, POLİTİKA UĞRUNA ÇÖPE ATMAYALIM VE EL BİRLİĞİYLE EN MÜKEMMELE ULAŞALIM”

YDP Milletvekili Erhan Arıklı da eleştirileri yanıtladığı konuşmasına, dörtlü koalisyon döneminde muhalefet olarak yaptıkları güncel konuşmalarda kendilerinin de muhatap bulamadığını söyleyerek başladı. Arıklı, Bakanlar Kurulu’nun bugün mecburiyetten ve bir seferlik toplandığını belirterek, feveran edilmesini doğru bulmadığını söyledi.

Belediyelerin birleştirilmesini de öngören yasa tasarısıyla ilgili “sadece belediye sayısı değişiyor” eleştirilerinin doğru olmadığını belirten Arıklı, komitelerde CTP ve herkesin tecrübelerinden yararlanmak istediğini ancak onların süreyi uzatarak, katkı koyma noktasında çekimser kaldığını söyledi.

Emlak vergisi miktarının belediye meclislerinde belirlenecek olmasının bile başlı başına bir reform olduğunu kaydeden Arıklı, artık tüm belediyelerin kazancının bir havuzda toplanacağını ve belli oranlarda dağıtılacağını kaydetti.

Önceden başkan ve encümene sorumluluk verilmediğini, batıranın kalkıp gittiğini söyleyen Arıklı, artık herkesin imzasının sorumluluğunu almak zorunda kalacağını belirtti. Arıklı, “Gelin bu reformu, politika uğruna çöpe atmayalım ve el birliğiyle en mükemmele ulaşalım” çağrısı yaptı.

ULUÇAY

Teberrüken Uluçay yeniden kürsüye çıkarak, İçişleri Bakanı olduğu dönem belediyelerle ilgili yaptıkları çalışmaları anlatarak, geçiş dönemi öngördüklerini ve 2 pilot bölge seçerek yaşanan sıkıntıları ortadan kaldıracak çalışmalar yaptıklarını ancak sona ulaşamadıklarını söyledi.

Var olan belediyelerin ortak hizmet verecek konuma getirecek adımları halkla paylaşarak atmayı planladıklarını kaydeden Uluçay, 2014’de yaptıkları bu çalışmayı 2022’de hayata geçirmeyi planladıklarını belirtti. Uluçay, vatandaşların oy verirken tüm değişikliklerden haberdar edilmesinin öngörüldüğünü vurguladı.

Teberrüken Uluçay, belediyelerin durumları iyi değil dendiğini ancak yapılan hiçbir çalışmanın mecliste kabul görmediğini anımsatarak, merkezi yönetimde olanların yasalardaki sıkışıklığı gidermek için adım atılmadığını savundu.

Şu ana kadar 2021’in katkı payını alan belediyelerin çoğunun 2022 için hazırlanan ek bütçeyle düze çıkarabileceğini söyleyen Uluçay, söz verilen pandemi katkısının da belediyelere yapılmadığını hatırlattı.

Uluçay, konuşmasının sonunda bu konuyla ilgili yapılanları anlatarak, bütünlüklü çözüm için merkezi yönetimin gerekli düzenlemeleri yapmamasının ve geçiş sürecinin olmamasının yaratacağı sorunları sıraladı.

Uluçay, kendi döneminde yaptığı çalışmayla ilgili sorulan da yanıtladı.