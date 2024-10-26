“Ülkeyi cehenneme çevirmeye çalışanlardan sandıkta hesap sorulmalı”

Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası (KTAMS) Genel Sekreteri Serman Yiğit, ülkeyi kendi menfaatleri uğruna zor duruma sokmaya çalışanlara karşı tepkisini dile getirerek, erken seçim çağrısında bulundu. Meclis'teki yasalara uyulmamasını eleştiren Yiğit, "Ülkeyi Kıbrıs olmaktan çıkarıp cehenneme çevirmeye çalışanlardan yasalara uymalarını beklemek, ölü gözünden yaş beklemekle eşdeğerdir" dedi.

Yiğit, asıl önemli olanın sandıkta hesap sorabilmek olduğunu vurgulayarak, "Bu yeteneğimizi yitirmediğimize olan inancımla, en erken zamanda seçim olması gerektiğini düşünüyorum" ifadelerini kullandı.