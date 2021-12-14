“Ülkeye yası dışı giriş yaparken yakalandılar”

Askeri yasak bölgeyi ihlal ederek Kıbrıs’ın güneyinden kuzeye giriş yapan 5 zanlı tutuklanarak mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Mahir Türe, yaşananları aktardı. Polis, zanlıların I.Derecede Askeri Yasak Bölgeye gizlice girip ihlal etme suçlarıyla yargılandıklarını belirtti.

5 zanlının da 10-11 Aralık 2021 tarihlerinde Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı’nın sorumluluk sahasında bulunan ve 1. Derecede Askeri Yasak Bölge olan askeri nöbet kulübelerinin olduğu bölgeye gizlice girerek I.Derecede Askeri Yasak Bölgeyi ihlal ettiklerini anlatan Polis, zanlıların aynı gün Polis ekipleri tarafından tespit edilip derdest emri gereği tutuklandıklarını söyledi.

Polis, zanlıların ilk beyanlarında mülteci olarak KKTC'ye geldiklerini beyan ettiklerini ancak yapılan tahkikat neticesinde Mülteci olarak gelmeyip Güney Kıbrıs'tan askeri yasak bölgeye gizlice girip ihlal ettiklerinin tespit edildiğini anlattı.

Üç zanlının gönüllü ifade verip suçlarını kabul ettiklerini söyleyen Polis, zanlıların tümünün Suriye vatandaşı olup KKTC'de herhangi bir yasal bağları veya yasal girişleri bulunmadığından 2 ayı geçmeyen süreyle cezaevinde tutuklu kalmalarını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Murat Soytaç zanlıların davalarında hazır olması maksadı ile 2 ayı aşmayan bir süre hükümsüz tutuklu olarak cezaevinde beklemesine emir verdi.