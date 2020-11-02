Ülkeye gizlice girmekle suçlanıyor
Lefkoşa'da ‘askeri yasak bölgeyi ihlal’ suçundan dolayı tutuklanan zanlı B.K., tutukluluk talebiyle Lefkoşa Kaza Mahkemesi’ne çıkarıldı.
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Lefkoşa'da ‘askeri yasak bölgeyi ihlal’ suçundan dolayı tutuklanan zanlı B.K., tutukluluk talebiyle Lefkoşa Kaza Mahkemesi’ne çıkarıldı.
Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Ortunç Özbaylı, olguları aktardı.
Polis, zanlı B.K.’nin 31 Ekim tarihinde Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı’na bağlı Lokmacı Birliği’nden Kıbrısın güneyinden KKTC’ye gizlice girmeye çalışırken tutuklandığını söyledi. Polis, zanlının itiraf İçerikli sözlü beyanlarda bulunduğunu anlattı. Polis, tahkikatın yeni başladığını belirterek, zanlının 3 gün tutuklu kalmasını talep etti.
Yargıç Hazal Hacımulla, zanlının üç gün tutuklu kalmasına emir verdi.
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