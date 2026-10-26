“Ülkeye girişlerde filtreleme ve giriş sonrasında takip mekanizmaları oluşturacağız”

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Sıla Usar İncirli, Özgür Web TV’de Damla Dabis’in konuğu olarak gündeme ve 6 Aralık’ta yapılacak seçimlere ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Ülkede yaşanan sorunların temelinde yönetim anlayışının bulunduğunu belirten İncirli, CTP’nin ekonomiyi yeniden ayağa kaldırmak, devlet kurumlarını güçlendirmek ve toplumun geleceğe güvenle bakmasını sağlamak için hazırlıklarını tamamladığını söyledi. “6 Aralık’a kadar çok çalışacağız. 6 Aralık’tan sonra daha da çok çalışacağız” ifadelerini kullanan İncirli, “Güçlü kadrolarımızla hazırız” diyerek dürüst yönetim, güçlü kamu hizmetleri ve güvenli bir gelecek hedefiyle hareket ettiklerini vurguladı.

“Halk bu içinde bulunduğumuz düzeni üretenlerin artık bu ülkenin başında olmasını istemiyor”

Ulusal Birlik Partisi’nin milletvekili adaylarını belirleme sürecinde yaşanan gelişmeleri değerlendiren İncirli, parti üyelerinin ortaya koyduğu iradenin belirsizlik içerisinde bırakılmasını demokrasi açısından üzücü ve endişe verici bulduğunu söyledi. İncirli, mevcut yönetimin devlet kurumlarında yarattığı sorunların kendi parti yapılarına da yansıdığını ifade etti. İncirli, “Halk bu içinde bulunduğumuz kötü, yozlaşmış, kirli, karanlık düzeni üretenlerin artık bu ülkenin başında olmasını istemiyor” sözleriyle toplumdaki değişim talebine dikkat çekti. CTP’nin yalnızca kendi seçmeninden değil, farklı siyasi görüşlere sahip yurttaşlardan da destek gördüğünü belirten İncirli, “Biz bu sorumluluğu taşımaya da hazırız. Ortak akılla bu ülkeyi yöneteceğiz” dedi. Seçim sonucunda ortaya çıkacak hükümet yapısına halkın karar vereceğini vurgulayan İncirli, halkın iradesine güvendiğini ve CTP’nin halkın iktidarını kuracağını söyledi.

“Üretime dayalı bir ekonomik modelle ilerleyeceğiz”

İncirli, ekonomiye ilişkin değerlendirmelerinde ise hükümete gelmeleri halinde ilk olarak devletin mali durumunu bütün yönleriyle inceleyeceklerini ve elde edilen verileri kamuoyuyla paylaşacaklarını belirtti. Alım gücünün korunması ve üretimin desteklenmesinin öncelikleri arasında yer aldığını ifade eden İncirli, “Bizim için önemli olan istihdamın korunmasıdır” dedi. Üretim maliyetlerini düşürmek, nitelikli iş gücünü geliştirmek ve katma değer yaratan ekonomik faaliyetleri desteklemek amacıyla hazırlık yaptıklarını anlatan İncirli, sanayi ve tarım başta olmak üzere üretime yönelik desteklerin hedefleri ve sonuçları ölçülebilir biçimde uygulanacağını söyledi. Enerji maliyetlerinin azaltılması, teknolojik yatırımların teşvik edilmesi ve yerli üretimin artırılması için çalışacaklarını belirten İncirli, “Çünkü üretmeden bu ekonominin de ayakta kalamayacağını biliyoruz. O yüzden biz üretime dayalı bir ekonomik modelle ilerleyeceğiz” ifadelerini kullandı.

“Kamusal hizmetleri güçlendirecek, alım gücünü koruyacağız”

Dar gelirli yurttaşların alım gücünü korumaya yönelik düzenlemelere de değinen Sıla Usar İncirli, sosyal yardım alanlar, engelliler ve ekonomik güçlük yaşayan kesimler için doğrudan destekler öngördüklerini açıkladı. Temel tüketim maddelerinde KDV’nin sıfırlanmasına yönelik çalışmalar yapacaklarını belirten İncirli, “Hayatın ucuzlatılması için KDV düzenlemeleri yapacağız” dedi ve ihtiyaç sahibi yurttaşlara KDV iadesi sağlanmasının da hazırladıkları politikalar arasında bulunduğunu söyledi. Okul çantası ve üniforma gibi aile bütçesini doğrudan etkileyen harcamalar için de vergi düzenlemeleri planladıklarını kaydeden İncirli, “Doğrudan alım gücünü koruyan politikalarımızı hayata geçireceğiz” dedi. İncirli, bu konunun bütünlüklü bir şekilde ele alınması gerektiğine de değinerek yurttaşların en çok sağlık ve eğitim için özel harcamalar yaptıklarını söyledi. İncirli bu noktada kamusal hizmetlerinin güçlendirilmesinin alım gücünü korumak açısından önem taşıdığını vurguladı.

“İlk yapacağımız iş kurumların güçlendirilmesi ve hizmet kapasitesinin arttırılmasıdır”

Sıla Usar İncirli, “Güvenliği nasıl sağlayacaksınız?” sorusunu yanıtlayarak ülkede yaşanan güvenlik sorunlarının denetim mekanizmalarının zayıflamasıyla bağlantılı olduğunu dikkat çekti. Devlet kurumlarında liyakatin yeniden esas alınması gerektiğini söyleyen İncirli, “İlk yapacağımız iş kurumların güçlendirilmesi ve hizmet kapasitesinin arttırılmasıdır” dedi ve kamu hizmetlerinin siyasi baskıdan arındırılacağını, işlemlerin sadeleştirilerek dijitalleşmenin hızlandırılacağını belirtti. Yurttaşların siyasi görüşlerine bakılmaksızın eşit hizmet alacağı bir kamu düzeni kurmayı hedeflediklerini vurgulayan İncirli, nüfus sayımının da öncelikli çalışmalarından biri olacağını ifade etti. “Nüfus sayımı olmadan bizim bu ülkeyi sağlıkta, eğitimde, güvenlikte, ulaşımda planlamamız da mümkün değil” diyen İncirli, sayımı bir ila bir buçuk yıl içerisinde sonuçlandırmayı hedeflediklerini kaydetti. Muhacerette ön bildirim, ülkeye girişlerde filtreleme ve giriş sonrasında takip mekanizmaları oluşturulacağını da belirten İncirli, kayıt dışı yaşamın önlenmesinin güvenliğin sağlanması açısından önemine dikkat çekti.

“Yapılan kimsenin yanına kar kalmayacak”

Son olarak yolsuzluk ve usulsüzlüklerle mücadele konusunda da açıklamalarda bulunan Sıla Usar İncirli, Başbakanlık Denetleme Kurulu’nun yerine siyasi etkilerden bağımsız bir Yolsuzlukla Mücadele Otoritesi oluşturacaklarını söyledi. Mevcut kurulun başbakana bağlı olmasının bağımsız denetim açısından sorun yarattığını ifade eden İncirli, yeni yapının siyaset üstü bir anlayışla çalışacağını ve ilgili denetim kurumlarıyla koordinasyon içerisinde olacağını belirtti. “Yapılan kimsenin yanına kar kalmayacak” diyen İncirli, kamu kaynaklarının kullanımıyla ilgili dosyaların ilerletilmesi için Başsavcılıkla yakın iş birliği içerisinde olacaklarını kaydetti. Kamu çalışanları üzerindeki siyasi baskıları ortadan kaldırmayı hedeflediklerini vurgulayan İncirli, gençlerin barınma sorununa yönelik sosyal konut projeleri, kira desteği ve ilk evini alacaklara uzun vadeli, düşük faizli kredi seçenekleri üzerinde de çalıştıklarını anlattı. “İnsanlarımıza hizmet etmek için geliyoruz. Hizmet ederken de herkesi kucaklayacağız, kimseyi dışlamayacağız” diyen İncirli, CTP’nin toplumun bütün kesimlerine eşit ve nitelikli hizmet sunma anlayışıyla hareket edeceğini ifade etti.