“Hasta hakları sağlık politikalarının merkezinde yer almalı”

Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği Başkanı Prof. Dr. Ceyhun Dalkan, sağlık hizmetlerinin insan onuruna, hasta haklarına, özgürlüklere ve karşılıklı saygıya dayalı bir anlayışla sunulması gerektiğini belirtti.

Dalkan, 26 Ekim Hasta Hakları Günü dolayısıyla yayımladığı bildiride, kimliği, cinsel yönelimi, ekonomik durumu, sosyal konumu veya sağlık güvencesi ne olursa olsun her bireyin nitelikli, güvenli, erişilebilir ve eşit sağlık hizmeti alma hakkı bulunduğunu kaydetti.

Hastaların insan onuruna saygı gösterilmesi, mahremiyetlerinin korunması, sağlık durumları hakkında doğru ve anlaşılır bilgi edinmesi, tedavi süreçlerine ilişkin kararlara katılması ve aydınlatılmış onamlarının alınmasının temel hasta hakları arasında yer aldığını belirten Dalkan, bu hakların güçlü, adil ve sürdürülebilir bir sağlık sistemiyle korunabileceğini ifade etti.

Dalkan, hasta haklarının sağlık politikalarının merkezinde yer alması gerektiğini vurgulayarak, sağlık hizmetlerindeki eşitsizliklerin, sağlık kuruluşlarındaki altyapı ve personel eksikliklerinin, uzun bekleme sürelerinin ve niteliksiz sağlık hizmetlerinin kişilerin sağlık hakkını doğrudan etkileyebileceğine dikkat çekti.

Bu sorunların çözümü için kamusal sağlık hizmetlerinin güçlendirilmesi, sağlık çalışanlarının çalışma koşullarının iyileştirilmesi ve sağlık sisteminin bilimsel, şeffaf ve hesap verebilir bir anlayışla yönetilmesi gerektiğini belirten Dalkan, hekimlerin mesleki bağımsızlığı ile yeterli insan gücü ve altyapının, bilimsel ve etik ilkeler doğrultusunda sağlık hizmeti sunulmasının temel koşulları olduğunu kaydetti.

Dalkan, sağlık emekçilerinin ücretlerinin, makul çalışma sürelerinin ve sürekli mesleki gelişim olanaklarının da güvence altına alınması gerektiğini ifade etti.

Dalkan, ayrıca yer verilen koşulları da içeren Hasta Hakları Lefkoşa Deklarasyonu'na destek verilmesi çağrısında bulundu.