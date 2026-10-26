Çayırova-Pamuklu güzergahında 10 Kasım’a kadar yol çalışması yapılacak

Çayırova-Pamuklu güzergahında bugünden itibaren 10 Kasım’a kadar yol yapım çalışması gerçekleştirilecek.

Karayolları Dairesi’nden verilen bilgiye göre, Karayolları Master Planı kapsamında sürdürülen çalışmalar nedeniyle söz konusu güzergahta trafik akışı yeniden düzenlenirken, İskele-Karpaz istikametine giden araçlar Mehmetçik içerisinden Pamuklu yoluna yönlendirilecek, Karpaz-İskele istikametinden gelen araçlar ise mevcut güzergahı tek yönlü olarak kullanabilecek.

Bu yolu kullanacak sürücülerin can ve mal güvenliği açısından dikkatli ve yavaş seyretmeleri, trafik işaret ve işaretçilerine uymaları istendi.