“CTP iktidarının sosyal devlet anlayışına hizmet edeceğini hep birlikte göreceğiz”

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Kadın Örgütü Lefkoşa İlçesi Haspolat Ocağı’nın düzenlediği etkinlikle kadınlar bir araya geldi. CTP Genel Başkanı Sıla Usar İncirli, CTP Kadın Örgütü Başkanı Doğuş Derya, milletvekilleri, adaylar ve partililerin katıldığı etkinlik yoğun ilgi gördü. Burada konuşma yapan Sıla Usar İncirli, “CTP’nin politikaları her zaman sosyal olarak güçlü politikalardır. Yeni dönemde kadın dayanışması, eşitlik ve kız kardeşlik daha da güçlenecek” dedi. Doğuş Derya ise “Hiçbir kadının yalnız ve korunmasız kalmaması bizim için önemli bir meseledir. Bir kadın şiddet görüyorsa, yalnız bırakılıyorsa, dışlanıyorsa o kadının başvuracağı kurumsal mekanizmaları açmak bizim temel görevimizdir” şeklinde konuştu.

Haspolat’ta Mia Milia’da düzenlenen etkinliğin açılış konuşmasını CTP Kadın Örgütü Lefkoşa İlçe Başkanı Alev Şensoy yaptı. Kadınların dayanışmasını büyüten etkinlikte ayrıca çocuklar için oyun alanları kuruldu, annelerin etkinliğe rahatlıkla katılarak bir araya gelmelerine olanak sağlandı.

Derya: Kadın yoksullaşması her geçen gün daha da derinleşiyor

CTP Kadın Örgütü Başkanı Doğuş Derya yaptığı konuşmada kadınların yaşadığı sıkıntıları farkında olduklarını belirterek “Kadınlar olarak bütün zorlukları omuzlanıyoruz. Çocuk bakımı için devlet desteği yok. Bir evde yaşlı biri varsa onun bakımı da kadının omuzlarındadır. Kadın yoksulluğu derinleşiyor. Bunların hepsini görüyoruz ve farkındayız” diye konuştu. İş arayan kadınların iş arayan erkeklerin iki katı olduğuna da dikkat çeken Derya, “Kadınların ekonomik hayata katılımını artırmak için gereken politikaları uygulayacağız” dedi.

“Kadının başvuracağı kurumsal mekanizmaları açmak bizim temel görevimizdir”

Konuşmasının devamında Derya, kadına yönelik şiddete de değinerek “Kadınlar kaderine terk edilmiş durumdadır. Hukuki destek arayan kadınların sayısı her geçen gün artıyor” dedi ve CTP iktidarında buna son vereceklerini vurguladı. “Biz her şeyden önce meseleye kız kardeşlik üstünden bakıyoruz. Bir kadının gözünden akan her yaş bizim için meseledir. Bir kadın şiddet görüyorsa, yalnız bırakılıyorsa, dışlanıyorsa o kadının başvuracağı kurumsal mekanizmaları açmak bizim temel görevimizdir” diyen Doğuş Derya, 7 Aralık sabanın kadınlar için yeni bir başlangıç olacağını söyledi. Derya sözlerini, “Çocuklar, kadınlar, yaşlılar, engelliler kaderine terk ediliyor. Buna son vereceğiz. Hem belediyelerde hem merkezi idarede Cumhuriyetçi Türk Partisi iktidarının sosyal devlet anlayışına hizmet edeceğini hep birlikte göreceğiz. Çünkü biz eşitlik, adalet ve özgürlük şiarıyla hareket ediyoruz” ifadeleriyle tamamladı.

İncirli: En çok ihtiyacı olanın yanında olacağız

CTP Genel Başkanı Sıla Usar İncirli konuşmasına kadınlarla beraber olmaktan duyduğu mutluluğu dile getirerek başladı. Bir ülkeye yöneten insanların kaynaklarını nereye yönlendireceğinin bir tercih olduğunu belirten İncirli, “Bizim tercihimiz en çok ihtiyacı olanın yanında olmak” dedi. CTP’nin eşitliği ve sosyal adaleti esas alan politikalarına da değinen İncirli, “CTP’nin politikaları her zaman sosyal olarak güçlü politikalardır. Üretenin emeğinin karşılığını almasını sağlayan politikalardır. Sağlıkta, eğitimde güçlü hizmettir” dedi. CTP iktidarında dürüst ve adil bir yönetim kuracaklarını vurgulayan İncirli, “Biz dürüst bir yönetim kuracağız” diyerek hiç kimseyi doğduğu yere veya inancına göre ayırmayacaklarını belirtti. Sağlık hizmetlerinde yaşanan sıkıntılara da değinen İncirli, “Bizim size vereceğimiz en önemli sözlerden biri de sağlık hizmetlerini ulaşabileceğiniz kadar yakına, güvenebileceğiniz kadar kaliteli bir hale getirmek” ifadeleriyle sağlıkta güçlü bir dönüşüm sözü verdi.

“Bütün çocuklara eşit eğitim fırsatı veren bir hükümet olacağız”

Sosyal devlet anlayışının önemine vurgu yapan Sıla Usar İncirli, özellikle çocukların, kadınların, gençlerin ve yaşlıların nitelikli kamu hizmetlerine erişebilmesi gerektiğini belirtti. Çocuklara karşı büyük bir sorumluluk taşıdıklarını belirten İncirli, “Nerede yaşıyor olurlarsa olsunlar, ailelerinin maddi durumu ne olursa olsun hepsine eşit eğitim fırsatı veren bir hükümet olacağız” ifadelerini kullandı. Haspolat’ın okul, yol, engelli ve yaşlı bakımı ile altyapı alanlarındaki eksikliklerini bildiklerini söyleyen İncirli, dört yıl önce bölge halkına verdiği sözleri unutmadığını vurguladı. İncirli, son olarak 6 Aralık tarihine işaret ederek “Yeni dönemde kadın dayanışması, eşitlik ve kız kardeşlik daha da güçlenecek” dedi ve kadınların birlikteliğinden ve dayanışmasından duyduğu mutluluğu dile getirdi.