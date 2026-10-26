TDP, UBP Kurultayındaki hile iddialarını YSK'ya taşıdı

Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP), Ulusal Birlik Partisi’nin (UBP) milletvekili aday belirleme kurultayında gündeme gelen oy eksikliği, dijital sistem üzerinden usulsüz oy kullanıldığı ve sandıkların yeniden sayılmadığı yönündeki iddiaları Yüksek Seçim Kurulu’na (YSK) taşıdı. TDP Genel Sekreteri Redif Ekinci, canlı yayın görüntülerinin de YSK’ya teslim edildiğini belirterek, iddiaların aday listeleri kesinleşmeden araştırılmasını istedi. Ekinci, yaşananların yalnızca UBP’nin iç meselesi olmadığını, 6 Aralık seçimlerinin adilliğini ve güvenilirliğini doğrudan ilgilendirdiğini vurguladı.

TDP Genel Sekreteri Redif Ekinci’nin açıklaması şu şekilde:

Ulusal Birlik Partisi’nin milletvekili aday belirleme kurultayının ardından, UBP’nin kendi üyeleri ve aday adayları bugün (26 Ekim 2026) Özgür Gazete’nin kurultay salonundan yaptığı canlı yayında kamuoyu önünde ağır iddialar dile getirmiştir: Sandıkta açıklanan sayıda oyun bulunmadığı, iki–üç bin oyun eksik olduğu, kurultaya gelmeyen üyeler adına dijital sistem üzerinden oy kullanıldığı, yirmi iki itiraz dilekçesine rağmen sandıkların üç gündür sayılmadığı ve sürecin sorumluluğunun UBP Genel Sekreteri’nde olduğu ifade edilmiştir. Aynı yayında bir UBP milletvekili aday adayı, Divan’ın Cumartesi akşamı aldığı elle sayım kararının hâlâ uygulanmadığını, aday listelerinin Yüksek Seçim Kurulu’na teslim süresinin ise yarın dolduğunu söylemiştir.

Bir siyasi partinin iç seçimi, ilke olarak o partinin kendi meselesidir. Ancak burada söz konusu olan, ülkeyi yöneten partinin 6 Aralık 2026 genel seçimine sokacağı adayların nasıl belirlendiğidir. Sandıklar açılıp herkesin önünde sayılmadan Yüksek Seçim Kurulu’na teslim edilecek bir liste, daha baştan gölgeli bir listedir. Hileyle belirlendiği iddia edilen rakiplerle yarışmak, seçime katılan her partiyi ve her seçmeni doğrudan ilgilendirir. Bu nedenle mesele UBP’nin iç meselesi olmaktan çıkmış, seçimin adilliği ve güvenilirliği meselesi hâline gelmiştir.

Siyasi partilerin kapalı kapılar ardında yürüttüğü süreçler yalnızca o partinin üyelerini değil, tüm toplumu ilgilendirir. Basın ve ifade özgürlüğü sayesinde kamuoyu önüne taşınan bu iddialar, halkın gerçeği öğrenme ve ülkeyi yönetmeye aday olan yapıların şeffaflığını denetleme hakkının somut birer göstergesidir. Bilginin karartıldığı, sandık sonuçlarının şeffaf bir şekilde paylaşılmadığı bir ortamda halkın haber alma özgürlüğü zedelenmekte, seçmenin iradesi manipüle edilmektedir.

Demokrasinin en temel unsuru, seçmen iradesinin sandığa hür bir şekilde yansıtılması ve oyların mutlak bir güvenle sayılmasıdır. Seçim yarışına girecek siyasi aktörlerin eşit ve adil koşullarda yarışması demokrasinin asli şartıdır. Şaibeli ve denetlenemeyen süreçlerle oluşturulan listeler, seçmen iradesini peşinen sakatlamakta ve demokratik yarış zeminini tamamen ortadan kaldırmaktadır. Adil seçim ilkesinin zedelendiği bir rejimde halkın iradesinden ve demokratik meşruiyetten söz edilemez.

Siyasi partiler, demokrasinin vazgeçilmez unsurları olarak kamusal bir sorumluluk taşır. Ortaya atılan vahim iddialar karşısında partilerin kapalı kapılar ardında sessiz kalması ya da süreci geçiştirmesi kabul edilemez. Demokratik sistemlerin sağlıklı işleyebilmesi için siyasi yapıların her aşamada hesap verebilir olması şarttır. Hukukun üstünlüğü ilkesi gereğince, sandığa düşen en ufak bir gölge bile bağımsız yargı ve denetim organları tarafından titizlikle soruşturulmalı; halkın demokratik geleceği kollanmalıdır.

Toplumcu Demokrasi Partisi olarak bugün Yüksek Seçim Kurulu’na yazılı başvuruda bulunduk ve yayına ait görüntüleri Kurul’a teslim ettik. Seçime katılan bir siyasi parti olarak meşru menfaatimiz gereği, kamuoyuna yansıyan bu ihbarın Kurul tarafından araştırılmasını ve adil seçim ilkesinin gereğinin yerine getirilmesini talep ettik.

Taleplerimiz açıktır:

1. UBP kurultay sandıkları, UBP Divanı’nın kendi kararı doğrultusunda, gecikmeksizin ve kamuoyunun ve basının gözü önünde sayılmalıdır.

2. Seçim güvenliğine ve demokratik kurallara olan kamuoyu inancının zedelenmemesi amacıyla, tartışmalı sandıkların sayımı esnasında tarafsız gözlemcilerin veya bağımsız baro temsilcilerinin hazır bulunması sağlanmalıdır.

3. Yüksek Seçim Kurulu, kendisine iletilen ihbarı ve “dijital sistem üzerinden oy eklendiği” iddiasını, aday listeleri kesinleşmeden önce incelemelidir.

4. "Gelmeyen üyeler adına oy kullanıldığı" ve "dijital sistem üzerinden oy eklendiği" yönündeki vahim iddiaların netleştirilmesi için, kullanılan dijital altyapının log kayıtları ve veri tabanı bağımsız siber güvenlik/bilişim uzmanları veya bilirkişilerce acilen denetlenmelidir.

5. Yayında “polise gerekli bilgileri veririm”, “savcılığa suç duyurusunda bulunuyorum” diyen UBP üyelerinin beyanları yetkili makamlarca kayda alınmalı ve gereği yapılmalıdır.

6. Parti içerisinden birilerinin devlet olanaklarının veya idari yetkilerin usulsüz bir şekilde seçime müdahale amacıyla kullanılıp kullanılmadığı, seçimlere müdahale için rüşvet vb. gibi hukuksuz uygulamaların olup olmadığı adli makamlarca titizlikle soruşturulmalıdır.

7. Adil seçim ilkesinin korunması ve seçmen iradesine gölge düşmemesi için, Yüksek Seçim Kurulu iddialar açıklığa kavuşana ve şeffaf sayım tamamlanana kadar ilgili partinin aday listesiyle ilgili kesinleşme prosedürünü askıya almalıdır.

Seçim, bir halkın kendi geleceğine mühür bastığı andır; o mührün değeri, sandığa duyulan güvenle ölçülür. Toplumcu Demokrasi Partisi, hangi partide olursa olsun sandığa gölge düşüren her girişimin karşısında; şeffaf, adil ve hesap verilebilir bir seçim ortamının yanındadır. Bu konuyu Yüksek Seçim Kurulu nezdinde ve kamuoyu önünde sonuna kadar takip edeceğiz.