“Ülkeye girişlerde denetim şart"

Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği Maymun Çiçeği hastalığı konusunda açıklama yaptı, ülkeye girişlerde denetimin şart olduğunu belirtti.

Birliin Genel Sekreteri Prof. Dr. Ceyhun Dalkan'ın yaptığı yazılı açıklamada, durumun ciddi olduğuna dikkat çekerek, Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi'nin gerekli önlemleri alması gerektiğini söyledi.

Açıklama şöyle:

"Dünya Sağlık Örgütü, maymun çiçeği enfeksiyonun uluslararası endişe verici bir halk sağlığı acil durumu oluşturduğunu duyurdu. Demokratik Kongo Cumhuriyeti, Burundi, Kenya, Merkezi Afrika Cumhuriyeti, Rwanda ve Uganda gibi Afrika ülkelerinde yeni varyant ile giderek artan maymun çiçeği (mpox) vakaları ve muhtemel kıtanın dışına yayılma riskleri nedeni ile bu kararın alındığı belirtildi.

Maymun çiçeği, çiçek hastalığına benzer belirtiler gösterir, ancak daha hafif semptomlar görülür. Ölüm oranının erişkinlerde %4-5, çocuklarda %10 olduğu bildirilmekte. Özellikle 1 yaş altı, savunma sistemi zayıf, eczema öyküsü olan ve gebeler daha yüksek risk grubundadır.

Ateş, baş ağrısı, kas ağrısı, sırt ağrısı, lenf bezlerinde büyüme, üşüme ve döküntülerle klinik verir.

Döküntüler, ateş başladıktan 1-3 gün sonra yüzde başlar, ardından vücuda yayılır. Döküntüler, önce düz ve kırmızı benekler olarak başlar, ardından kabarcıklara, püstüllere dönüşür ve sonunda kabuklanarak iyileşir.

Maymun çiçeği virüsü insanlara hayvanlardan, insandan insana temas ve kontamine yüzeylerle bulaşır. Yüksek bulaşıcılık riski olan mpox, cinsel ilişki, yakın ten teması, konuşma veya nefes yolu ile bulaşabilir.

Korunmak için enfekte kişi ve hayvanlardan uzak durmak ve olası temas sonrası el yıkamak önemlidir.

Maymun çiçeği genellikle hafif seyirli olsa da, ölüm dahil ciddi sağlık sorunlarına yol açabilir. Bu sebeple, hastalığın yayılmasını önlemek için hastalar izole edilmelidir.

Gerekli önlemleri almak üzere Sağlık Bakanlığı Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesini maymun çiçeği konulu özel gündemle toplayıp erken zamanda bir yol haritası ortaya koymalıdır. Özellikle ülkemize yeni eğitim dönemi Mpox’un görüldüğü ülkelerden gelecek kişi ve öğrencilerin olası enfeksiyonları nedeni ile mutlaka bu açıdan muayene edilmesi ülkemizde olası salgının önüne geçmek için gereklidir. Sağlık ve İçişleri Bakanlıklarının gerekli kontroller için ivedi organize olup uygulamaya başlaması gereklidir."