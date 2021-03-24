“Ülkeye dün itibariyle 7 bin 800 öğrenci geldi”

Başbakan Ersan Saner, “KKTC’yi daha iyi duruma getirmek için uğraş içinde olduklarını” belirterek, göreve geldikleri üç aylık sürede, ekonominin lokomotifi yükseköğretim ve turizmi canlandırmak için planlamalar yaptıklarını, Türkiye ile dört anlaşma, bir mali işbirliği protokolü imzaladıklarını kaydetti ve tüm bu başarının tesadüf olmadığını vurguladı.

Saner, ülkeye dün itibariyle 7 bin 800 yükseköğretim öğrencisinin geldiğini, Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı’nın uygulamaya koyduğu planın sistematik bir şekilde işlediğini belirterek, yükseköğretim toparlandığı anda çarşıda da hareket başlayacağına inanç belirtti.

Türkiye ile çok ciddi altyapı yatırımlarına başladıklarını, yarım kalan projelerin tamamlanacağını, Lefkoşa’ya 500 yataklı yeni bir hastane, Mağusa’ya da yeni bir sanayi bölgesi yapılacağını ifade eden Başbakan Saner, hükümette ise bir sıkıntının olmadığını, kabine değişimiyle ilgili söylentileri duyunca da “gülüp geçtiğini” dile getirdi.

Başbakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Başbakan Ersan Saner, Kıbrıs Postası Web Tv’de “Sabah Postası” programında soruları yanıtladı.

Başbakan Ersan Saner, Covid-19 sürecinin tüm dünyayı olumsuz etkilediğini, dünyanın önde gelen büyük devletlerinin de yoğun etkilendiğini anlattı. Saner, ancak aldıkları tedbirler sayesinde KKTC’de, göreceli olarak diğer ülkelere göre Covid sürecinin daha hafif atlatıldığını, enfekte ve ölüm vakalarının diğer ülkelere göre daha az yaşandığını dile getirdi.

Göreve gelir gelmez yükseköğretim ve turizmi ayağa kaldırmak için planlamalar yaptıklarını, dün itibariyle KKTC’ye 7 bin 800 öğrencinin geldiğini, 1-15 Nisan arasında da bin 35 öğrencinin gelmesinin beklendiğini ifade eden Başbakan Saner, Milli Eğitim Bakanlığı’nın uygulamaya koyduğu planın sistematik bir şekilde işlediğini söyledi.

Başbakan Saner, “Yükseköğretim toparlandığı anda çarşıda da hareket başlayacak” dedi.

“Elektronik bileklik ev karantinası ve otellerde kapalı gruplar için kullanılacak”

Elektronik bilekliği dün Meclis’te muhalefet parti başkanları ve milletvekillerine tanıttığını aktaran Başbakan Saner, elektronik bileklikle Avrupa kıtasında bu sistemi kullanacak ilk ülke olacaklarını vurguladı.

Bu sistemin ev karantinası ve otellerde kapalı grupların konaklamasında kullanılacağını ifade eden Saner, bu ikisini paralel götürmek için çalıştıklarını kaydetti.

“Ekonomide çarkların dönmesi için elimizden geleni yapıyoruz” diyen Başbakan Saner, üç aydır görevde olduklarına işaret ederek, Covid-19’dan dolayı kapalı dönemde önemli adımlar attıklarını, rast gele başarı elde etmediklerini vurguladı.

“Türkiye ile ilişkilerimiz en üst düzeyde”

Başbakan Ersan Saner, Türkiye ile ilişkilerinin en üst düzeyde olduğuna işaret ederek, “Anavatana her zaman teşekkür ediyorum. Anavatanımızdan şu ana kadar 100 bin doz aşı aldık. Dünyada aşıya ulaşımda sıkıntı yaşanıyor, hiç aşı gitmeyen ülkeler var. Türkiye, kendi adına aldığı aşıları bizimle paylaşıyor. Anavatan’a aşı geldikçe biz de peyder pey alacağız” diye konuştu.

“Lefkoşa’ya 500 yataklı yeni hastane, Mağusa’ya yeni sanayi bölgesi yapılacak”

Türkiye ile çok ciddi alt yapı yatırımlarına başladıklarını; yarım kalan projelerin tamamlanacağını, Lefkoşa’ya 500 yataklı yeni bir hastane, Mağusa’ya da yeni bir sanayi bölgesi yapılacağı bilgisini veren Başbakan Saner, Türkiye ile 4 anlaşma, 1 mali işbirliği protokolü imzalandığını, tüm bunların üç aya sığdırıldığını anlattı.

“Hükümette bir sıkıntı yok iyi gidiyoruz” diyen Başbakan Saner, kabine değişimiyle ilgili söylentileri duyunca gülüp geçtiğini belirtti.

“Tüm sıkıntı ve kıt kanaat imkanlara rağmen ödedik”

İstihdam destek ödemesi kapsamında, 49 bin 805 işçiye, toplam 60 milyon 486 bin beş yüz TL ödemenin dün yapıldığını ve doğrudan işçinin hesabına aktarıldığına anımsatan Başbakan Saner, bu kadar sıkıntıya ve kıt kanaat imkanlara rağmen bu ödemenin yapıldığını söyledi.

Başbakan Ersan Saner, “UBP, DP ve YDP’nin kurduğu azınlık hükümeti, tüm hassasiyetleri göz önünde bulundurarak yoluna devam etmektedir” dedi.

Başbakan Saner, sağlık çalışanlarına verilen yemek konusunda, Sağlık Bakanı ve Maliye Bakanı ile gereken teması yaptığını ifade ederek, sağlık çalışanlarına özverili çalışmalarından dolayı teşekkür etti.