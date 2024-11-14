Ülker Lefkoşa Maratonu için kayıtlar Pazartesi başlıyor

Ülker ana sponsorluğunda 12.’si gerçekleştirilecek Lefkoşa Maratonu, 1 Aralık Pazar günü koşulacak.

“Kahramanlarımızla Zafere Koşuyoruz” sloganıyla düzenlenen ve ülkenin dört bir yanından binlerce kişinin katılması beklenen maratondan elde edilecek gelir, Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Onkoloji Merkezi Çocuk Onkoloji Servisi’ne bağışlanacak.

Ülker Lefkoşa Maratonu, 4 kilometrelik halk koşusu ve 10 ile 21 kilometrelik parkurlar olmak üzere 3 farklı kategoride koşulacak.

LTB’den verilen bilgiye göre, bu yıl ilk kez “çocuk koşusu”nun da yer alacağı maraton için kayıtlar 18 Kasım Pazartesi günü LTB binası önünde başlayacak.

4 kilometre ve Çocuk Koşusu için kayıtlar 18 Kasım Pazartesi – 30 Kasım Cumartesi tarihleri arasında hafta içi her gün 08.30-16.00 arası ve her Cumartesi 09.00-13.00 saatleri arasında ve 1 Aralık Pazar 09.30’a kadar devam edecek. 10 KM ve 21 KM için ise kayıtlar 29 Kasım Cuma saat 16.00 itibarı ile tamamlanacak.

Ayrıca, www.lefkosamaratonu.com adresinden de online kayıt yapılabilecek.

6-12 yaşındaki çocuklar için düzenlenecek çocuk koşusuna kayıtlar ücretsiz yapılacak.