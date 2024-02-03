Ülkedeki statüleri araştırılacak

Güzelyurt Polis Müdürlüğü’ne bağlı Trafik ve CÖŞ ekipleri tarafından Güzelyurt’ta gerçekleştirilen trafik kontrol maksatlı durdurulan araçta uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunması üzerine tutuklanan zanlılar mahkemeye çıkarıldı, 3 gün tutukluluk alındı. Polis, meselenin yeni olduğunu belirterek, zanlıların ülkedeki statülerinin araştırılacağını kaydetti.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis memuru Celal Durukan olayla ilgili bulguları aktardı. Durukan, zanlılar N.O.İ, A.M.İ.B., B.M.H.M ve A.F. H. O.’nun 2 Şubat 2024 tarihinde saat 16.40 raddelerinde, Güzelyurt’ta Manisa Bulvarı 2. Selim Yurtları önünde Güzelyurt Polis Müdürlüğü’ne bağlı Trafik ve CÖŞ ekipleri tarafından kontrol maksatlı durdurulan zanlıların aracında yapılan aramada, şoför koltuğu altında şeffaf renk bant ile sarı renk kağıt parçasına sarılı yaklaşık 100 miligram ağırlığında Sentetik Cannabinoid türü uyuşturucu olduğuna inanılan maddenin bulunduğunu ve emare olarak alındığını belirtti. Polis zanlıların suçüstü tutuklandıklarını ancak konu ile ilgili hiçbir izahatta bulunmadıklarını söyledi.

Meselenin yeni olduğunu, konu maddenin tahlile gönderileceğini ve zanlıların ülkedeki statülerinin araştırılacağını kaydeden polis, soruşturma maksatlı ilk etapta 3 gün poliste tutuklu kalmalarını talep etti.

Kıdemli Yargıç Pınar Beyoğlu, yapılan beyanlar ışığında zanlıların soruşturma maksatlı 3 gün poliste tutuklu kalmalarının elzem olduğuna bulgu yaparak bu yönde karar verdi.