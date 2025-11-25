“Ülkedeki güvenlik sorunları kritik bir seviyeye ulaştı”

Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP), ülkede güvenlik sorunlarının kritik bir seviyeye ulaştığını ifade ederek, ülkeye girişlerde denetimlerin artırılması gerektiğini kaydetti.

TDP Basın Bürosundan verilen bilgiye göre, TDP Genel Başkanı Zeki Çeler, Erkan Eğmez’in Ada TV’de hazırlayıp sunduğu “Kıbrıs Gündemi” programına konuk oldu.

Konuşmasına, Öğretmenler Günü’nü kutlayarak başlayan Çeler, ülkedeki güvenlik sorunlarının kritik bir seviyeye ulaştığını belirterek, turist vizesiyle ülkeye giriş yapan bazı kişilerin kontrol edilmediğini savundu.

Çeler, 19–18 yaşlarında iki kişinin turist vizesiyle ülkeye gelip bir iş yerini kundaklamasının “Ülkenin her türlü tehdide açık olduğunu” gösterdiğini kaydetti.

Gazetecilere yönelik son dönemde artan tehditler, hedef göstermeler ve aile bireylerine uzanan gözdağı girişimlerinin “Kabul edilemez bir noktaya geldiğini” ifade eden Çeler, bu saldırıların “Sadece gazetecileri değil, halkın haber alma hakkını hedef aldığını” vurguladı.

“Ülkeye giren insanlara hiçbir şey sorulmuyor” görüşünü ileri süren Çeler, Kosova’da bir Türk vatandaşının cinayet işlemesi üzerine vize uygulamasının askıya alınmasını örnek göstererek, “Türkiye ile ayrılmaz bir bütünlüğümüz var ama herkes bir değildir, kontroller yapılmalı. Gerçekten güvende değiliz, kim neden geliyor araştırılmalı” dedi.

Sınır kapılarında gemi ve havayolu girişlerinde yaşanan sorunlara işaret eden Çeler, hükümetin mütekabiliyet konusunu Türkiye ile konuşması gerektiğini, aksi halde herkesi aynı kefeye koyan önyargıların arttığını belirtti.

Casinolar için gelen kişilerin tüm bilgilerinin önceden alındığını hatırlatan Çeler, “Aynı sistem turistler için de uygulanmalı. Bu sistem olmadıkça ülkeye gelen insanlar potansiyel risk taşıyor” diye konuştu. Çeler, nüfus sayımının da acil olarak yapılması gerektiğini vurguladı.

Bugünün 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Günü olduğunu hatırlatan Çeler, ülkede kadın cinayetlerinin arttığını ve bazı ölümlerin hala netleşmediğini söyledi.

TDP olarak bakanlık dönemlerinde Kadın Sığınma Evi, Lefkoşa Belediyesi ve Barolar Birliği’yle adli yardım tüzüğü imzaladıklarını, bunun halen yürürlükte olduğunu belirten Çeler, TOCED’in hayata geçirilmesi için görevlendirmeler yaptıklarını, ancak Ev İçi Şiddet Yasası’nın hala geçmediğini kaydetti.

“Tatil Evleri Yasası önemli ama sistem eksik”

Tatil Evleri Yasası’nın dün Meclis'ten geçtiğini ancak eksikliklerin tamamlanması gerektiğini belirten Çeler, İngiltere örneğini vererek, “Fotoğrafla birlikte gidiş-dönüş bileti, kalacağınız yer dahil ayrıntılı bir form doldurmak zorunlu. Uzakdoğu’da da uçaktan inmeden tabletlerde kayıt yapılırdı. Bizde ise turist olarak gelenlerin nerede kalacağı belli değil” dedi.

Çeler, eğitim sisteminde yaşanan sorunlara da değinerek, 45 farklı yabancı ülkeden öğrencinin eğitim aldığını, Türkçe bilmeyen çocuklara Türkçe bilen öğrencilerle aynı sınıfta eğitim verilmeye çalışıldığını, 20 kişilik sınıflarda 40 kişinin okuduğunu, Pandemide yaşanan kayıpların hala telafi edilmediğini söyledi. Çeler, “Her suçu öğretmene atmamalı. Öğretmenler grev yapınca suçlanıyor ama haklılar” dedi.

“Toplum seferberliğine ihtiyaç var”

Toplumun güvenilir siyasetçilere ihtiyacı olduğunu belirten Çeler, Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ardından toplumun büyük bir beklentiye girdiğini söyleyerek, Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman’ın geniş bir sorumluluk yüklendiğini belirtti.

4. Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı döneminde her cuma yapılan parti bilgilendirme toplantılarını hatırlatarak, Erhürman’ın da Ankara dönüşü siyasi partilere bilgi verdiğini söyleyen Çeler, toplantıda TDP olarak özellikle N82 ve G82 kodları nedeniyle Türkiye’ye alınmayan vatandaşlarla ilgili konuyu gündeme getirdiklerini ekledi.

Güven yaratıcı önlemler konusunda hükümetin Erhürman’a destek vermesi gerektiğini belirten Çeler, “Eğer destek olursa Güney Kıbrıs ile ilerleyen dönemde somut adımlar atılacağına inanıyorum” dedi.

"Geç kalınmış seçim"

Mayıs ayında Güney’de seçim olacağını hatırlatan Çeler, “Umarım burada da olur” dedi. Çeler, KKTC’de seçimlerin geciktiğini, “Bir an önce seçim olması gerektiği" görüşünü dile getirdi.

TDP’nin oy oranının beklenenin üzerinde olacağını belirten Çeler, toplumun yeni bir yönetim arayışında olduğunu söyledi. Çeler, “TDP artık toplumun önyargıyla baktığı TDP değil. Emek, adalet ve adil vergi sistemiyle halka kaliteli yaşam sunmaya talibiz. Yerel ve ulusal sermayeye de doğru sistemi kurarak nefes aldıracağız” dedi.