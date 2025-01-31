“Ülkede üretim öngörülebilir olmaktan çıktı, insanlar üretimden vazgeçme noktasına geldi”

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman, Gaziveren ve Yeşilyurt bölge halklarıyla bir araya geldi. CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman’a ziyaretinde, Lefke Belediye Başkanı Aziz Kaya, CTP Lefke İlçe Başkanı Vehit Nekipzade, Güzelyurt İlçe Başkanı Çağlar Gulamkadir, Lefke Milletvekili Salahi Şahiner ile Milletvekilleri Sami Özuslu, Doğuş Derya, Fide Kürşat da eşlik etti. Bölge halkının sorunlarını dinleyen Erhürman, çözüm önerilerini de paylaşma fırsatı yakaladı. Erhürman ziyaretleri sırasında yaptığı konuşmada, “Önümüze gelen sandıklarda bu zihniyete gereken cevabı vermek zorundayız” ifadelerini kullandı. Tufan Erhürman ayrıca Lefke ilçesindeki muhtarlarla da bir araya geldi.

“Sandıklarda, bu zihniyete gereken cevabı vermek zorundayız”

Ziyaretleri sırasında konuşma gerçekleştiren CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, narenciyede yaşatılan kaosu anımsattı ve “Anlam vermek mümkün değil” ifadelerini kullandı. Geçen seneden beri narenciye konusunda defalarca uyarılar yaptıklarını vurgulayan Erhürman, ülkede üretimin öngörülebilir olmaktan çıktığını belirtti. Bölgede pek çok insanın, üretimden vazgeçme noktasına geldiğini kaydeden Erhürman, “Bu sadece narenciyede değil, patateste de harnupta da ette de yaşanıyor” dedi. Adına hükümet diyen yapının, sorunların gailesini çekmediğine dikkat çeken Erhürman, “Altı aydır hangi bakan değişecek, kim gidecek, kim gelecek hikayesi okunuyor. Tek dertleri, kim hangi koltuğu oturacak?” diye konuştu. Asgari ücrete hayat pahalılığının altında yapılan artıştan da söz eden Erhürman, “Asgari ücrete yüzde 7.5 artış açıkladılar. Kimsenin inanmadığı hayat pahalılığı ise 11,12’ydi. Özel sektör çalışanlarını açlığa mahkum ediyorlar. Hiç çekinmeden alım gücü düşmedi diyorlar. Ekonomi güneye kaymıyor diyorlar. Bu tip iddiaları meclis kürsüsünden söylüyorlar. Üretimi artırdık diyorlar” diye konuştu. “Karşımızda kendine hükümet diyen ama hükümet olmayan, ülkeyi yönetmek gibi niyeti olmayan bir yapı var” diyen Erhürman, söz konusu hükümetin aslında bitiğini, bunu kendine hükümet diyen yapının da bildiğini vurguladı. Erhürman, “Bu yapıdan kurtulmaktan başka çaremiz yok” dedi. Tarihte böyle bir hükümetin örneğinin dahi olmadığına işaret eden Erhürman, söz konusu zihniyetle bu toplumun yok oluşa doğru sürüklendiğini belirtti. Tufan Erhürman, “Bu memleketin sermayesini da üreticisini de işçisini de bitirme noktasına getiriyorlar. Buna dur demek lazım. Bu zihniyet devam ederse, memleketi maksimum 3-5 sene sonra tanımayacağız. Önümüze gelen sandıklarda, bu zihniyete gereken cevabı vermek zorundayız. Bu zihniyetten kurtulmak, borcumuzdur” diye ekledi.