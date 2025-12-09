“Ülkede olağanüstü durum var, tüm kurumlar afet yönetimine odaklanmalı”

CTP Genel Başkanı İncirli, yağışlardan etkilenen Gönyeli–Alayköy ve LTB’yi ziyaret etti

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Sıla Usar İncirli, son günlerde etkili olan yoğun yağışların ardından en çok etkilenen bölgelerden Gönyeli–Alayköy Belediyesi ile Lefkoşa Türk Belediyesi'ni ziyaret ederek bilgi aldı.

İncirli, Gönyeli–Alayköy Belediye Başkanı Hüseyin Amcaoğlu ile belediyede kurulan kriz masasında bir araya geldi; Sivil Savunma ekipleri, polis ve ilgili kurumlarla yapılan değerlendirmeleri dinledi. Ardından Yenikent bölgesindeki doğal afet sahasında incelemelerde bulunan İncirli, bölge halkı ile görüşüp yaşanan sorunları yerinde gözlemledi.

CTP lideri daha sonra LTB Başkanı Mehmet Harmancı ile görüşerek Lefkoşa’daki son durum, belediyenin aldığı tedbirler ve bu gece beklenen kuvvetli yağışa yönelik hazırlıkları değerlendirdi. Doğal afet bölgesinde incelemelerde bulunan İncirli, yaşananlara ilişkin kapsamlı bir açıklama yaptı.

“Eksiksiz bir afet yönetimine ihtiyaç var”

Su baskınlarının ciddi boyutlara ulaştığını belirten İncirli, iklim krizinin etkileriyle birlikte “güvende görünen hiçbir altyapının artık güvende olmadığını” ifade etti.

Açıklamasında, alınan meteorolojik bilgiler doğrultusunda bugün de ağır yağış beklendiğini vurgulayan İncirli, derelerin dolması ve yön değiştirmesi nedeniyle riskin sürdüğünü belirterek şu değerlendirmelerde bulundu:

“Bir yılda yağması gereken yağış dün birkaç saatte yağdı ve bugün de yağmaya devam edecek. Bu nedenle bazı riskler var ve eksiksiz bir afet yönetimi yapılması gerekiyor. Bugüne kadar oluşan hasar var, ancak bugünkü yağıştan sonra da hasar olabilir. Tüm kurumların birlikte hareket etmesi zorunludur.”

Belediye ekipleri ile Sivil Savunmanın yoğun emek verdiğini belirten İncirli, daha koordineli bir çalışma ihtiyacının altını çizdi. Ana muhalefet olarak bütçe görüşmelerine ara verilmesi yönünde hükümete teklif sunduklarını hatırlatan CTP lideri, “Ülkede olağanüstü bir durum var, tüm bakanlık ve kurumların afet yönetimine odaklanması gerekir” dedi.

Bölgede bazı evlerin tahliye edildiğine dikkat çeken İncirli, tahliye planlarının başka bölgeler için de hazırlanması gerektiğini söyledi. Hastane çevresinde su baskını riskine işaret eden İncirli, acil hasta sevkleri için önceden hazırlık yapılmasının zorunlu olduğunu belirtti.

Gönyeli Belediyesi’ndeki kriz masasında Sivil Savunma, polis ve bakanlık yetkililerinin durumu değerlendirdiğini aktaran İncirli, ülke genelinde koordinasyon eksikliğine de dikkat çekerek şöyle konuştu:

“Kamuoyunun bilgilendirilmesinde eksiklik var. Tek merkezden yürütülen bir afet yönetimi göremedim. Herkes kendi bölgesinde çalışıyor ama merkezi koordinasyona ihtiyaç var. Bu akşam beklenen yağış için mutlaka şimdiden tedbir alınmalıdır.”