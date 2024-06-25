“Ülkede kayıt dışı yaşayanlara af çıkarmak için Hükümet 3 Temmuz’da toplanacak”

Gazimağusa Bağımsız Milletvekili Ayşegül Baybars, Meclis kürsüsünde “Nüfus, Kayıtsızlık, Af ve Başıboş Düzen... Bu Hükümet Nereye Varmak İstiyor?” konulu konuşma gerçekleştirdi.

Çarşamba günü meclisin olağanüstü toplanacağını belirten Baybars, “Bu ülkeye hangi yollar girerse girsin bu ülkede yaşayan ve ülkenin iş gücü piyasasına karşı ciddi bir sorun olan ülkedeki kayıt dışı yaşayan herkes için af çıkarmak için Hükümet 3 Temmuz’da toplanacak” şeklinde konuştu.

3 Kasım 2021 tarihinde çıkan Genel Af’a işaret eden Baybars, 15 yıldır “son af” şeklinde nitelendirildiğini kaydetti, yaklaşık 1 yıl dolmadan tekrar Genel Af çıkarıldığına dikkat çekti.