“Ülkede ekonomi diye bir şey kalmadı”

Hüseyin ÖZBARIŞCI

YENİDÜZEN, ‘hükümet kaosu’nu yurttaşa soruyor, adım adım ülkenin nabzını tutmaya devam ediyor. Bu kez Lefkeli YENİDÜZEN’e konuştu, ülkenin en temel sorunun ekonomi olduğuna dikkat çekerek, yeni kurulacak hükümetin vakit kaybetmeden bu konu hakkında çalışmalar yapması gerektiğini ifade etti.

Mevcut durumda hükümetin kurulmaması durumunda erken genel seçime bazı vatandaşlar sıcak bakmazken, bazı vatandaşlar da, bu haliyle kurulacak bir hükümetin yine uzun ömürlü olamayacağını ve bir erken seçimin şart olduğunu dile getirdi. Vatandaşlar, asgari ücrete artış yapmayan hükümetin tüpe yaptığı zammı da eleştirerek, hükümetin halkın yanında olmadığını iddia etti.

Lefkeliler ne dedi? Lefkeliler ne dedi?

Salih Özüorçun: “Ekonomiyi düzeltmek için ciddi adımlar atılmalı”

Lefke’de taksicilik yapan Salih Özüorçun, kurulacak olan hükümetin ilk icraatının ekonomiyi düzeltmek için adımlar atması gerektiğini söyledi. Özüorçun düşüncelerini şöyle aktardı: “Bence kurulacak olan hükümetin ilk icraatı ekonomiyi düzeltmek için ciddi adımlar atılmalı. Döviz günden güne yükseliyor, insanlar alım gücü oldukça düştü, zamlar yapılıyor ama insanların maaşlarında bir artış olmuyor. Bir an önce öyle veya böyle bir hükümet kurulmalı çünkü ekonomimiz bir seçim daha kaldırmaz. Seçimle uğraşılmasın, ekonomiyi düzeltmek için uğraşılsın. Bu hükümet insanları düşünmüyor çünkü sermayenin yanındadır.”

Bayram Küçükceren: “Bu ülkede ekonomi düzeni yok”

Gemikonağı’nda esnaf olarak geçimini sağlayan Bayram Küçükceren, ekonominin kötü olduğuna vurgu yaparak, tüm insanlara yardım edilmesi gerektiğine dikkat çekti. Küçükceren şunları söyledi: “Sadece Lefke bölgesinde değil, ülke genelindeki esnafların sıkıntıları büyük. İnsanlar siftah yapamadığı için kapısına kilit vurmak zorunda kalıyor. Bu ülkede ekonomi düzeni yok. Hükümetin ekonomi konusuna bir çare bulması lazım. Sadece esnaf değil, tüm insanlara yardım edilmesi lazım. İnsanlara hiç bir destek yapılmadı. Kısa sürede bir hükümet kurulmalı çünkü ekonomimiz bir seçim daha kaldırmıyor. Seçim demek maddiyat demek, bu da daha çok ekonomik sıkıntı demektir.”

Nurçin İncirli: “Kurulacak olan hükümet ekonomi konusunda ciddi çalışmalar yapmalı”

Nurçin İncirli, ülkede çok ciddi ekonomik sorunlar olduğuna dikkat çekerek, yeni kurulacak hükümetin bu konuda ciddi çalışmalar yapması gerektiğini belirtti. İncirli şunları söyledi: “Ülke ekonomisi kötü durumda, bu gözle görülebilen bir gerçek. O yüzden kurulacak olan hükümet ekonomi konusunda ciddi çalışmalar yürütmeli. Süreç sonunda erken seçim de gündeme gelebilir. Eğer halkın yararına olacaksa gerekirse erken seçime de gidilebilir. Bence bunun dışında kurulması gereken bakanlıklar da var. Mesela bir ‘Aile Bakanlığı’ bu ülkede olmalı. Umarım, yeni dönem ülkemiz için hayırlı olur.”

Dursun Ali Koçyiğit: “Ekonomik anlamda büyük sıkıntılarımız var”

Dursun Ali Koçyiğit, ekonomik anlamda çok büyük sıkıntıların olduğunu ve bu sorunlara çare üretilmesi gerektiğini dile getirdi. Koçyiğit; “Kısa sürede bir hükümet kurulmalı, çünkü sıkıntılarımız çok. Ekonomimiz gerçekten çok kötü. Döviz yükseliyor, insanların alım gücü düşüyor, insanlar alışveriş yapamıyor. Gerçekten büyük sıkıntılarımız var ve bu sıkıntıların acilen çözülmesi lazım. Kısa süre önce seçim oldu, bir seçimi daha ekonomimiz kaldırmaz” dedi.

Ayhan Türkakar: “İnsanları düşünselerdi, zam yapmazlardı”

Ayhan Türkakar, şu andaki hükümetin halkı düşünmediğini aktararak, insanların alım gücünün düşük olduğu böyle bir dönemde zam yapılmasının yanlış olduğunu dile getirdi. Türkakar şu noktalara değindi: “Genel seçimlerin ardından vekillerimiz halkın refahı için yemin ediyor. Ancak görüyoruz ki şu ana kadar halkın refahını düşünmediler. İnsanlar ekonomik sıkıntı içerisinde, maaşlar yerinde sayıyor, insanların alım gücü günden güne düşüyor ama sabah zamla uyanıyoruz. İnsanları düşünmüyorlar, eğer insanları düşünselerdi, zaten zam yapmazlardı.”

Akan Özüorçun: “Bu ülke insanının derdi seçim değil, geçimdir”

Akan Özüorçun, ülkede ekonominin dibe vurduğunu söyleyerek, göreve başlayacak olan hükümetin halkı düşünerek adım atması gerektiğini ifade etti. Özüorçun şöyle konuştu: “Bu ülkede ekonomi diye bir şey kalmadı. Ülkemizde Cumhurbaşkanlığı seçimleri oldu, zaten orada ciddi paralar harcandı. Şimdi bir seçim daha kesinlikle kaldıramayız. Hükümeti kim isterse kurtarsın artık bu ülkeyi kurtaramaz. Bu ülke insanının derdi seçim değil, geçimdir. O yüzden bunun ışığında hareket edilmeli ve artık insanların sesine kulak verilmeli. Ben taksiciyim ve bütün gün burada oturuyoruz. Oturmak güzel ama insanlar iş yapmak istiyor. Bugün insanlar iş yapamıyor, evine ekmeğini zar zor götürüyor ama zam geceden sabaha yapılıyor. Gelecek olan hükümet halkı düşünmeli.”

Sultan Mor: “Ülke ekonomimiz bir seçim daha kaldırmaz”

“Son dönemde ekonomi anlamında yaşadıklarımız bizi ileriye değil, geriye attı. Bu ülkede ciddi sorunlar var. İlk olarak bu sorunlara çare üretilmeli. Bence gelecek olan hükümet öncelikle herkese eşit davranmalı. Geçmişte gördük ki, insanlar arasında ayrım yapıldı. Hem bu konuda, hem de ekonomi konusunda ciddi çalışmalar olmalı. Mevcut durumda bir hükümet kurulamazsa bir erken seçim olması gündeme gelecek ama bizim ülke ekonomimiz bence bir seçim daha kaldırmaz diye düşünüyorum.”

Cemal Seyitler: “Markete gittiğinizde 100 TL’ye bir tüp, bir de ekmek alabiliyorsunuz”

Cemal Seyitler, insanlara artış yapılmadan zam yapılmasının yanlış olduğunu aktararak, şu andaki haliyle kurulabilecek bir hükümetin uzun ömürlü olmayacağını, bundan dolayı erken seçime gidilmesinin şart olduğunu dile getirdi. Seyitler şöyle konuştu: “İnsanlar bir dar boğaz içerisinden geçerken, ‘Geleceğe yürüyoruz’ diyenler, insanlarımızı gerçekten geleceğe yürütmeyi başardı. Yılsonu kapıda ama insanlara artış yapmadan tüpe zam yapılıyor. Bugün markete gittiğiniz zaman artık markete gittiğinizde 100 TL’ye bir tüp, bir de ekmek alabiliyorsunuz. Çok kötü günler bizi bekliyor. Kısa süre öncesinde bir seçime gittik evet ama ben erken seçimin olmasından yanayım. Artık meclise gerçekten halkı düşünen insanların girmesi gerekiyor. Zaten şu andaki konjonktürde kurulabilecek herhangi bir hükümetin ömrü yine uzun olmayacak ve istikrarsızlık devam edecek. Kurulacak olan hükümetin ilk icraatı kesinlikle ekonomiyle ilgili adımlar olmalıdır. Faiz Yasası bir an önce geçirilmeli çünkü ülkemizde insanların %80’i bankalara işler. Maaşı bankadaki borçlara yatır.”

Tuncay Sarıyer: “Ülkeyi ve vatandaşı düşünen yok”

Tuncay Sarıyer yaptığı değerlendirmede, hükümet yetkililerinin insanları düşünmediğini aktararak, seçime ciddi paralar harcandığını ancak, ülke ekonomisinin düşünülmediğini belirtti. Sarıyer, kurulacak olan hükümetin halkın refahı için çalışması gerektiğini de sözlerine ekledi. Tuncay

Sarıyer şu noktalara değindi: “Çok zor günler bizi bekliyor. Çünkü aylardır hükümetteki insanlar, ekonomi gerçeğini bir kenara bırakıp tamamen Cumhurbaşkanlığı seçimine odaklandı. Seçim bittikten sonra da kurultayla uğraşıyor. Ülkeyi ve vatandaşı düşünen yok. Mart ayından beridir bir pandemi süreci var ama bu süreçte esnafı ve insanları hiç düşünen olmadı. Dövizin sürekli olarak yukarılara tırmanması bir o kadar daha ekonomiyi dibe vurduruyor. Fakat bizi yönetenlerin böyle bir kaygısı yok. Seçimde dağıtılan paralar, ülke ekonomisi için bir yerlere kullanılsaydı belki de bu denli zor durumda olmazdık. Temennimiz, yeni kurulacak hükümet kim olursa olsun halkın refahı için çalışmalı. Bana göre Cumhuriyetçi Türk Partisi’nin bu zor dönemde hükümette olması lazım. Çünkü gerçekten toplumu düşünen bir partidir. Hükümette oldukları dönemlerde gerek asgari ücretler konusunda, gerekse mal tazmin konularında ciddi çalışmaları olmuştu.”

Bengi Oral: “Şimdi sorunlara çare üretme zamanıdır”

Gemikonağı esnaflarından Bengi Oral, ülkemizde en önemli sorunun sağlık ve ekonomi olduğunu belirterek, çalışmaların bu yönde yapılması gerektiğini ifade etti. Oral; “Günümüzde sağlık ve ekonomi ülkemizin en önemli sorunları arasında gösteriliyor. Bana göre kurulacak olan yeni hükümet bu iki konu üzerinde durmalı. Süreç nasıl getirir bilmeyiz ama bir erken seçime de gidilmesi bir olasılık. Eğer erken seçime gidilirse bence büyük sıkıntı yaşanır. Şimdi sorunlara çare üretme zamanıdır” ifadelerini kullandı.