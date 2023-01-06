Ülke nihayetinde ‘yönetiliyor’!

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman, 13. maaş ödemelerine yönelik Cumhurbaşkanlığı makamındaki Ersin Tatar ile Maliye Bakanı Alişan Şan’ın yaptığı farklı açıklamalara atıfta bulundu, “Belki ‘çok da şey yapmamak lazım’! Ülke ‘yönetiliyor’ nihayetinde!” dedi.

Erhürman’ın sosyal medya paylaşımı şöyle: Sn. Tatar, 13. maaşların Türkiye'nin desteğiyle ödendiğini söylemişti. Maliye Bakanı Sn. Alişan Şan, bugün Meclis'te, "kendi kaynaklarımızla ödedik" dedi. Sn. Şan'a göre, belki kendisi "yanlış telaffuz yapmış olabilir" ya da belki Sn. Tatar Sn. Şan'ın "söylemini daha farklı anlamış olabilir"! Bu tip türedi sözleri kullanmayı çok sevmem ama galiba buraya çok uygun: Belki "çok da şey yapmamak lazım"! Ülke "yönetiliyor" nihayetinde!

“13. Maaşları kendi kaynaklarımızla ödedik, Cumhurbaşkanı farklı anlamış olabilir”