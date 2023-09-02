Ülke genelinde trafik denetimi: “42 araç trafikten men edildi, 2 sürücü tutuklandı”

Cuma akşamı ülke genelinde polis tarafından gerçekleştirilen trafik denetimleri sonucunda toplam 1647 araç sürücüsü kontrol edildi, 327 araç sürücüsü rapor edildi, 42 araç trafikten men edildi ve 2 araç sürücüsü tutuklandı.

Polisten yapılan açıklamaya göre kontroller kapsamında 123’ü yasal hız sınırının üzerinde süratli araç kullanmak, 50’si seyir halinde iken cep telefonu kullanmak, 20’si alkollü içki tesiri altında araç kullanmak, 1’i sürüş ehliyetsiz araç kullanmak olmak üzere çeşitli suçlar tespit edildi.