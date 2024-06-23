Ülke genelinde asayiş ve trafik denetimleri yapıldı…

Polis Müdürlükleri dün gece ve bu sabah saatlerinde ülke genelinde eş zamanlı asayiş ve trafik denetimi yaptı.

Beş farklı bölgede 22.00-03.00 saatleri arasında yapılan denetimlerde, trafiğin yanında, eğlence mekanları, alkollü içki satışı yapılan yerler, marketler, gece kulüpleri ve halkın yoğun olarak bulunduğu yerler kontrol edildi.

Ülkede genelinde ikamet izinsiz yaşadığı tespit edilen 16 kişi tutuklandı. Bunun yanında, Lefkoşa’da bir kişinin tasarrufunda 282 patlangaç, İskele’de bir kişinin ise aracında nacak ve çapa taşıdığı tespit edildi. Şahıslar tutuklandı.

Trafik suçlarından dolayı beş kişinin tutuklandığı denetimlerde, ülke genelinde 8 bin 407 araç sürücüsü kontrol edildi; bin 604’ü raporlandı. 162 araç ise trafikten men edildi.

Lefkoşa

Polis Basın Subaylığından yapılan açıklamaya göre, Lefkoşa’da gerçekleştirilen denetimlerde, ülkede yasal statüsü olmadığı halde, ikamet izinsiz yaşadığı tespit edilen 7 kişi ile aracında ve evinde yapılan aramalarda, kanunsuz patlayıcı madde sınıfına giren 282 adet patlangaç tespit edilen 1 kişi tutuklandı.

Lefkoşa’da kapatma saatine uymayan 3 işyeri işletmecisi ve kumarhanede bulunmaları yasak 16 kişi tespit edilerek aleyhlerinde yasal işleme gidildi.

Trafik ekiplerince Lefkoşa’da yapılan denetimlerde 2 bin 135 araç sürücüsü kontrol edildi; 607 araç sürücüsü çeşitli trafik suçlarından rapor edilerek aleyhlerinde yasal işlem başlatıldı, 2 sürücü tutuklandı ve 49 araç ise trafikten men edildi. Rapor edilen suçlar şu şekilde açıklandı:

“319 yasal hız sınırı üzerinde süratli araç kullanmak, 15 alkollü içki tesiri altında araç kullanmak, 7 sürüş ehliyetsiz ve sigorta kapsamaksızın araç kullanmak, 83 sürüş esnasında cep telefonu kullanmak, 30 emniyet kemeri takmadan araç kullanmak, 44 seyrüsefer ruhsatsız araç kullanmak, 15 sigortasız araç kullanmak”

Gazimağusa

Gazimağusa’daki denetimlerde ise halkın yoğun olduğu yerlerde herhangi bir olumsuzluk tespit edilmezken, kumarhanede bulunması yasak 15 kişi tespit edilerek, aleyhlerinde yasal işleme gidildi.

Trafik ekiplerince Gazimağusa’da yapılan denetimlerde, bin 505 araç sürücüsü kontrol edildi, 411 araç sürücüsü çeşitli trafik suçlarından rapor edilerek aleyhlerinde yasal işlem başlatıldı, 2 araç trafikten men edildi. Rapor edilen 411 suç şu şekilde:

“215 yasal hız sınırı üzerinde süratli araç kullanmak, 1 sürüş ehliyetsiz ve sigorta kapsamaksızın araç kullanmak, 10 sürüş esnasında cep telefonu kullanmak, 8 emniyet kemeri takmadan araç kullanmak, 21 seyrüsefer ruhsatsız araç kullanmak, 2 sigortasız araç kullanmak, 1 kayıtsız araç kullanmak”

Girne

Girne’deki denetimlerde ise, ikamet izinsiz 6 kişi tespit edilerek tutuklandı, kumarhanede bulunmaları yasak 36 kişi aleyhinde yasal işleme gidildi.

Trafik ekipleri tarafından 2 bin 187 araç sürücüsü kontrol edildi; 95’i yasal hız sınırı üzerinde, 38’i alkol tesiri altında, 5’i sürüş ehliyetsiz ve sigorta kapsamaksızın, 3’ü emniyet kemeri takmadan, 7’si seyrüsefer ruhsatsız, 5’i sigortasız araç kullanmak olmak üzere toplam 248 araç sürücüsü rapor edildi.

47 araç ise trafikten men edildi.

Güzelyurt

Güzelyurt’taki denetimlerde ülkede yasal statüsü olmadığı halde, ikamet izinsiz yaşadığı tespit edilen 3 kişi tutuklandı.

760 araç sürücüsünün kontrol edildiği, 2 sürücünün tutuklandığı ve 3 aracın trafik men edildiği trafik denetimlerinde ise rapor edilen sürücülerin suçları şu şekilde açıklandı:

“33’ü yasal hız sınırı üzerinde süratli araç kullanmak, 3’ü alkollü içki tesiri altında araç kullanmak, 1’i sürüş ehliyetsiz ve sigorta kapsamaksızın araç kullanmak, 1’i sürüş esnasında cep telefonu kullanmak, 12’si emniyet kemeri takmadan araç kullanmak, 1’i sigortasız araç kullanmak olmak üzere toplam 78 araç sürücüsü çeşitli trafik suçlarından rapor edilerek aleyhlerinde yasal işlem başlatıldı.”

İskele

İskele’deki denetimlerde ise, yetkili makamdan alınmış geçerli alkollü içki satış ruhsatı olmadığı halde, alkollü içki satışı yapan 1 işyeri işletmecisi ve kumarhanede bulunması yasak 16 kişiye ilişkin yasal işlem başlatıldı.

Kullanımındaki araçta yapılan aramada, tasarrufundaki tecavüz-i alet olan nacak ve çapayı taşıdığı tespit edilen 1 araç sürücüsü ise tutuklandı.

260 sürücünün rapor edildiği ve 1 sürücünün tutuklandığı trafik denetimlerinde ise toplam bin 820 sürücü kontrol edildi.

Raporlanan suçlar şu şekilde:

“67 yasal hız sınırı üzerinde araç kullanmak, 10 alkol tesiri altında araç kullanmak, 2 sürüş ehliyetsiz ve sigorta kapsamaksızın araç kullanmak, 2 sürüş esnasında cep telefonu kullanmak, 19 emniyet kemeri takmadan araç kullanmak, 40 seyrüsefer ruhsatsız araç kullanmak, 11 sigortasız araç kullanmak, 1 kayıtsız araç kullanmak”

İskele’de 61 araç ise trafikten men edildi.