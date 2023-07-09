Ülke genelinde asayiş ve trafik denetimleri yapıldı

Lefkoşa, Gazimağusa, Girne, Güzelyurt ve İskele Polis Müdürlükleri, dün gece, sorumluluk sahaları içerisinde, eş zamanlı asayiş ve trafik denetimleri gerçekleştirdi.

Polis Basın Bültenine göre, Lefkoşa’da gerçekleştirilen denetimler kapsamında, eğlence mekanları ve alkollü içki satışı yapılan yerler kontrol edilirken, ikamet izinsiz olarak ikamet ettiği tespit edilen 2 kişi tutuklandı.

Kumarhanelerde gerçekleştirilen denetimlerde ise, kumarhaneye girmeleri ve bulunmaları yasak olan toplam 25 kişi tespit edilerek aleyhlerinde yasal işleme gidildi.

Trafik ekipleri tarafından gerçekleştirilen denetimler sonucu, toplam 796 araç sürücüsü kontrol edilirken, 79’u yasal hız sınırının üzerinde süratli araç kullanmak, 2’si alkollü içki tesiri altında araç kullanmak olmak üzere toplam 199 araç sürücüsü çeşitli trafik suçlarından rapor edilerek aleyhlerinde yasal işlem başlatılırken, 29 araç ise trafikten men edildi.

Gazimağusa’da gerçekleştirilen denetimler kapsamında; eğlence mekanları, alkollü içki satışı yapılan yerler, marketler, kahvehaneler ve gece kulüpleri kontrol edildi ancak, herhangi bir olumsuzluk tespit edilmedi.

Kumarhanelerde gerçekleştirilen denetimlerde ise, kumarhaneye girmeleri ve bulunmaları yasak olan toplam 10 kişi tespit edilerek aleyhlerinde yasal işleme gidildi.

Trafik ekipleri tarafından gerçekleştirilen denetimler sonucu, toplam 628 araç sürücüsü kontrol edilirken, 69’u yasal hız sınırının üzerinde süratli araç kullanmak, 2’si alkollü içki tesiri altında araç kullanmak olmak, 1’sürüş ehliyetsiz araç kullanmak üzere olmak üzere toplam 177 araç sürücüsü çeşitli trafik suçlarından rapor edilerek aleyhlerinde yasal işlem başlatıldı, 9 araç ise trafikten men edildi.

Girne’de gerçekleştirilen denetimler kapsamında; halkın yoğun olarak bulunduğu yerler, eğlence mekanları, kahvehaneler ve pansiyonlar kontrol edilirken, ikamet izinsiz olarak ikamet eden 3 kişi tutuklandı, kapatma saatine uymayan bir market işletmecisi aleyhinde yasal işlem başlatıldı.

Kumarhanelerde gerçekleştirilen denetimlerde ise, kumarhaneye girmeleri ve bulunmaları yasak olan toplam 32 kişi tespit edilerek aleyhlerinde yasal işleme gidildi.

Trafik ekipleri tarafından gerçekleştirilen denetimlerde, toplam 1205 araç sürücüsü kontrol edildi ve 32’si alkollü içki tesiri altında araç kullanmak, 3’ü sürüş ehliyetiz araç kullanmak, 116’sı yasal hız sınırının üzerinde süratli araç kullanmak olmak üzere toplam 365 araç sürücüsü çeşitli trafik suçlarından rapor edildi. 89 araç ise trafikten men edildi.

Güzelyurt’ta gerçekleştirilen denetimler kapsamında; bahis evleri, kahvehaneler, alkollü içki satışı yapılan yerler ve halkın yoğun olarak bulunduğu yerler kontrol edilirken, tasarrufunda yeşil reçeteye tabi 56 adet hap tespit edilen 1 kişi ve mesele ile bağlantılı 1 kişi tutuklandı.

Trafik ekipleri tarafından gerçekleştirilen denetimler sonucu, toplam 1108 araç sürücüsü kontrol edilirken, 66’sı yasal hız sınırının üzerinde süratli araç kullanmak, 1’i alkollü içki tesiri altında araç kullanmak olmak üzere toplam 352 araç sürücüsü çeşitli trafik suçlarından rapor edildi, 15 araç trafikten men edilirken, 1 sürücü de tutuklandı.

İskele’de gerçekleştirilen denetimler kapsamında; eğlence mekanları ve halkın yoğun olarak bulunduğu yerler kontrol edilirken, herhangi bir olumsuzluk tespit edilmedi.

Kumarhanelerde gerçekleştirilen denetimlerde ise, kumarhaneye girmeleri ve bulunmaları yasak olan toplam 9 kişi tespit edilerek aleyhlerinde yasal işleme gidildi.

Trafik ekipleri tarafından gerçekleştirilen denetimler sonucu, toplam 285 araç sürücüsü kontrol edilirken, 51’i yasal hız sınırının üzerinde süratli araç kullanmak, 2’si alkollü içki tesiri altında araç kullanmak olmak üzere toplam 85 araç sürücüsü çeşitli trafik suçlarından rapor edildi. 3 araç trafikten men edilirken, 2 sürücü de tutuklandı.