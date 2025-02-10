Ulaştırma Bakanı Arıklı’nın vatandaşa ‘önerisi’: “Yollar tehlikeli, dikkatli olun”

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı da söz alarak Erhürman’a yanıt verdi.

Gönyeli’de yaşanan ölümlü kazaya değinen Arıklı, trafik kazasında kendisinin hemen suçlu ilan edildiğini kaydetti. Yollarda sıkıntı olduğunu söyleyen Arıklı, sürücülerin de dikkatli olması gerektiğini vurguladı.

Trafik kazalarının nedenlerinin sürat, dikkatsiz sürüş ve alkol gibi nedenler olduğunu belirten Arıklı, trafiğe ilişkin yapılan toplantıya işaret ederek, toplantının verimli geçtiğini, Başbakanın talimatıyla ilgili yasaların komitelerin gündemine alındığını anlattı.

Gönyeli’de kaza olan yolla ilgili kendilerinin yazılmış yazıları olduğunu belirten Arıklı, oradaki elektriğe Kıb-Tek’in müdahale edebileceğini söyledi.

Gönyeli Belediyesi’ne yolların aydınlatılması için yapılan yardımlardan bahseden Arıklı, Kıb-Tek’e bahse konu noktadaki arızanın giderilmesi için yazı yazdıklarını da söyledi.

“Arızaları ancak Kıb-Tek tespit edebilir.” diyen Arıklı, trafik ile ilgili toplantıda Başbakan’ın aydınlatma ile ilgili parayı belediyelerin toplamasına ilişkin talimat verdiğini ve bununla ilgili de yasal çalışmanın şu anda yapıldığını kaydetti.