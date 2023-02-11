Ulaş Hüsam ve Bahar Hüsam yan yana sonsuzluğa uğurlandı…
Hatay Kırıkhan Öğretmenevi enkazında kalarak hayatını kaybeden Yeşilırmak sakinleri Ulaş Hüsam ve Bahar Hüsam çifti, Yeşilırmak’ta askeri törenle son yolculuğuna uğurlandı.
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Hatay Kırıkhan Öğretmenevi enkazında kalarak hayatını kaybeden Yeşilırmak sakinleri Ulaş Hüsam ve Bahar Hüsam çifti, Yeşilırmak’ta askeri törenle son yolculuğuna uğurlandı.
Öğle namazının ardından Yeşilırmak Kabristanlığında yan yana toprağa verilen Hüsam çiftinin cenazesinde gözyaşları sel oldu…
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Etiketler : cenaze