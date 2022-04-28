UKÜ’nün ev sahipliğinde “KKTC Liseler Arası Bilgi Beceri Yarışması” düzenlendi

Milli Eğitim Bakanlığı ile Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi (UKÜ) Saç Bakımı ve Güzellik Hizmetleri Programı işbirliğinde düzenlenen “KKTC Liseler Arası Bilgi Beceri Yarışması” renkli görüntülere sahne oldu.

UKÜ’nün ev sahipliğinde gerçekleşen etkinlikte, Atatürk Meslek Lisesi, Gazimağusa Meslek Lisesi, Karpaz Meslek Lisesi ve Güzelyurt Meslek Lisesi’nden öğrenciler show saçı ve makyajı kategorisinde kıyasıya yarıştılar.

Yarışmada Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu, Milli Eğitim Bakanlığı Mesleki Teknik Öğretim Dairesi Müdürü Gülşen Hocanın, UKÜ Rektörü Prof. Dr. Halil Nadiri, UKÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Toycan ve çok sayıda akademisyen hazır bulundu.

KKTC Milli Eğitim Bakanlığı Mesleki Teknik Öğretim Dairesi Müdürü Gülşen Hocanın etkinliğin açılışında bir konuşma gerçekleştirerek, yarışmanın amacının öğrencilerin öğrendikleri becerileri, yeterlilikleri jürilere ve katılımcılara görsel olarak göstermek olduğunu kaydetti.

İlk kez seyircili bir yarışma gerçekleştirdiklerine dikkat çeken Hocanın, “Amacımız yarışmayı şölen havasına döndürmek. Belki bundan sonraki etkinliklerimizi de yarışma şeklinde değil, şölen olarak düzenleriz” ifadesini kullandı.

UKÜ Saç Bakımı ve Güzellik Hizmetleri Programı Sorumlusu Dr. Vali Gjinali ise yıllarca benzer etkinliklere ev sahipliği yaptıklarını anımsatarak, bundan duydukları memnuniyeti dile getirdi.

Bu yöndeki organizasyonları düzenleme devam edeceklerini dile getiren Gjinali, “Çok güzel yarışmalar çok güzel anılar biriktirdik, bu sene de onlardan bir tanesini gerçekleştiriyoruz” dedi.

Dr. Gjinali konuşmasında Saç Bakımı ve Güzellik Hizmetleri Programı hakkında bilgi paylaşımında bulunduktan sonra, KKTC ve Türkiye’de ilk kez UKÜ bünyesinde önümüzdeki akademik dönemde açılacak olan Kozmetoloji Teknikerliği Programı hakkında da açıklamalarda bulundu.

Açılış konuşmaları sonrasında, yarışmacı öğrenciler Show saçı ve makyajı konusunda becerilerini sundular. UKÜ Saç Bakımı ve Güzellik Hizmetleri Program Sorumlusu Dr. Vali Gjinali, UKÜ Öğretim Görevlisi Fatma Öksüz, KKTC kuaförlük ve güzellik sektörünün önde gelen uzmanlarından Mahmut Kanber, Nerime Kanber, Ayşe Özkan ve Sezin Remzi yarışmacı öğrencilerin çalışmalarını değerlendirdiler.