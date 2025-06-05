UKÜ’den Çocuklara Mimari Atölye: “Mimari Çevre Farkındalığı”

Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi (UKÜ) Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Sosyal Sorumluluk Komitesi, Lefkoşa Türk Belediyesi iş birliğiyle Dünya Çocuk Günü kapsamında Lefkoşa Çocuk Merkezi’nde çocuklara özel bir mimarlık atölyesi düzenledi. “Mimari Çevre Farkındalığı” başlığıyla gerçekleştirilen atölyeye Arabahmet İlkokulu öğrencileri katıldı.

Beş aşamalı interaktif bir program olarak planlanan etkinlik, UKÜ Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi’ni temsilen Yrd. Doç. Dr. Nezire Özgece ve Dr. Bedia Tekbıyık Tekin’in yürütücülüğünde gerçekleştirildi.

Program, mimarlık kavramının çocuklara tanıtılmasıyla başladı. Çocuklar, “Mimarlık nedir?”, “Neyi temsil eder?” gibi sorularla mimari düşünce ve tasarım prensipleri hakkında bilgilendirildi. Ardından, yön bulma ve mantıksal düşünme becerilerini geliştirmeyi amaçlayan “Beni Okula Götür / Okulumu Bul” oyunu oynandı. Çocuklar, Lefkoşa Suriçi’nin maket haritası üzerinde ipuçlarını takip ederek okul ve önemli yapıları bulmaya çalıştı.

Bir diğer aşamada, gözlem yeteneğini geliştirmeye yönelik “Bil Bakalım Neresi?” oyununda, okul çevresindeki binaların yakın plan fotoğrafları üzerinden tahminlerde bulunmaları istendi. Programın son bölümünde ise çocukların hayal gücünü ve yaratıcı tasarım becerilerini ön plana çıkaran atölyeler gerçekleştirildi. “Hayalimdeki Okul Bahçem” ve “Hayalimdeki Okul Binam” başlıklı etkinliklerde, çocuklar kendi okul tasarımlarını çizip renklendirdi ve fikirlerini paylaşarak sergiledi.

Etkinliğe katılan Lefkoşa Türk Belediyesi Başkanı Mehmet Harmancı, program sonunda fakülte temsilcilerine teşekkür sertifikaları takdim etti.

Yrd. Doç. Dr. Nezire Özgece, atölye sonrası yaptığı değerlendirmede, “Çocuklarla geçirdiğimiz bu özel günde gördük ki, mimarlık yalnızca yapılarla değil, hayallerle de inşa ediliyor. Onlara mekânları nasıl okuyabileceklerini, çevrelerine nasıl daha dikkatli bakabileceklerini göstermeye çalıştık. Ancak asıl biz onlardan öğrendik. Bu etkinlik, mimarlığın ne kadar insani ve yaşama dair bir alan olduğunu hepimize yeniden hatırlattı” dedi.

Dr. Bedia Tekbıyık Tekin ise açıklamasında, “Dünya Çocuk Günü kapsamında düzenlediğimiz bu atölyeyle çocuklara mimarlık ve çevre bilincini erken yaşta kazandırmayı hedefledik. Yaratıcı düşünmelerine, çevrelerini gözlemlemelerine ve hayal güçlerini kullanarak tasarım yapmalarına alan açtık. Onların bakış açıları bize ilham verdi” ifadelerini kullandı.