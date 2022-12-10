 UKÜ’den Avrupa Konseyi’nin tarih öğretimi çalışmasına katkı    

Avrupa’da Tarih Öğretimi Gözlemevi (OHTE) tarafından yayınlanacak olan Avrupa'da tarih öğretiminin durumu hakkındaki Genel Rapor’un hazırlanması için oluşturulan ekipte yer alan Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi (UKÜ) Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Dilek Latif, söz konusu raporun hazırlanma süreci ve ön bulguları hakkında açıklamalarda bulundu.

Bu yıl Fransa, Strazburg’da Avrupa’da Tarih Öğretimi Gözlemevi (OHTE) tarafından ikincisi düzenlenen “Tarih Öğretimi Olmayan Bir Gelecek” konulu konferansa katılan Latif, Genel Raporu hazırlayan ekibin beş kişilik bir akademisyen grubundan oluştuğunu ve sonuçların ise gelecek yıl üçüncüsü düzenlenecek olan konferansta açıklanacağını dile getirdi.

Doç. Dr. Latif, Avrupa’da Tarih Öğretimi Gözlemevi’nin insan haklarını, demokrasiyi ve hukukun üstünlüğünü geliştirmeyi amaçlayan ve tarih öğretimini bu amaç için çok önemli gören Avrupa Konseyi tarafından Kasım 2020 yılında kurulduğunu anımsatarak, “Tarih Öğretimi Gözlemevi aralarında Türkiye, Kıbrıs ve Yunanistan'ın da bulunduğu Avrupa Konseyi’nin 16 üye ülkesinden oluşuyor” bilgisini paylaştı.

Gözlemevi'nin amacı hakkında da konuşan Latif, temel yaklaşımlarının düzenli ve tematik raporlar aracılığıyla Avrupa'daki tarih öğretiminin durumuna ilişkin tarafsız bir genel bakış ile belirli konularda uzmanlaşmış analizler sağlamak olduğunu söyledi.

Doç. Dr. Latif, araştırmanın ön bulgularına göre tarih eğitiminin, Avrupa'nın karşı karşıya olduğu mevcut siyasi, kültürel ve sosyal zorluklarda özellikle göçmenlerin ve mültecilerin Avrupa'ya entegrasyonu, demokrasi ve demokratik değerlere yönelik saldırılardaki rolüne işaret ettiğini kaydetti.

Konferansın araştırma ekibinin yer aldığı oturumunda tarih öğretim yöntemlerinin barışa, demokratik değerlere, uzlaşmaya, eleştirel düşünmeye ve daha adil bir uluslararası topluma ulaşılmasına katkıda bulunmasına yönelik atıfta bulunulduğunu dile getiren Latif, konferansta araştırma ekibinin ayrıca Genel Raporun içeriği, metodolojisinin tasarımı, OHTE üye devletlerinden ilgili verilerin toplanması, raporun yapısı ve veri toplama anketinin değerlendirmesini de yaptıklarını belirtti.

Doç. Dr. Latif, ekibin son olarak Genel Rapor’un beş ana çerçeve altında İçerik ve metodoloji, Veri toplama, Taslak hazırlama, Yayın üretimi ve Dağıtım olarak düzenlenmesi kararını aldıklarını da vurguladı.