UKÜ’den 23 Nisan’da çocuklara bayram sürprizi

Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi (UKÜ), 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri kapsamında, Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde 23 Nisan ‘Kutlama ve Oyuncak Bağışı Etkinliği’ni gerçekleştirdi. UKÜ Sağlık Bilimleri Fakültesi’nin düzenlediği özel etkinlik kapsamında, Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi'nde tedavi gören çocuklar için bayram coşkusu hastane koridorlarına taşındı.

UKÜ Sağlık Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr Mine Bahçeci gözetiminde Çocuk Gelişimi Bölümü, Paramedik (İlk ve Acil Yardım) Bölümü ve Hemşirelik Bölümü öğrencilerinin gönüllü katılımı ile gerçekleştirilen etkinlikte, Dr. Burhan Nalbantoğlu Hastanesi’ndeki çocuklara özel olarak yüz boyama, el baskısı, bayrak boyama, dans gibi etkinliklerin yanı sıra balon ve oyuncak dağıtımı gerçekleştirildi.

Bahçeye çıkamayan çocukların 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı kutlamak için odaları ziyaret eden UKÜ’lüler, hatıra çerçeveyle fotoğraf çekimleri ile etkinliği sonlandırdı. Etkinliğe gönüllü katılım sağlayan UKÜ’lü öğrenciler, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nda yapılan bu anlamlı etkinlik ile bu özel günden mahrum kalan hasta çocuklara bu güzel bayram gününü yaşatabilmenin kendilerini derinden etkilediğini ifade ederken, onlara moral verebilmiş ve onları gülümsetebilmiş olmanın kendilerini çok mutlu ettiğini dile getirdi.



Etkinliğin sorumlusu Yrd. Doç. Dr Mine Bahçeci ise, “Dünyada da Çocuk Bayramı olarak kutlanan bu özel gün için birçok okul ve eğitim kurumunda etkinlikler düzenleniyor. Biz de, bu günü hastanede geçirmek zorunda kalan çocuklar için özel bir kutlama yapılması gerektiğine inanarak etkinliğimizi bu doğrultuda hazırladık” ifadelerini kullandı. Bahçeci, “Etkinlik sırasında çocuk kliniği hekim ve hemşirelerinin de işbirliği ile kendini mutsuz hisseden çocukların yüzünü güldürmeyi başardık” dedi. “Tüm gönüllü öğrencilere, özellikle UKÜ İlk Yardım ve Acil bölümü öğretim elemanları ve öğrencilerine, hem Sağlık Bakanlığı hem de UKÜ personeline gönülden teşekkür ederiz” diyen Bahçeci, sözlerini “İleriki yıllarda daha çok hastaneye ulaşacağımız etkinlikleri planlamayı düşünmekteyiz” şeklinde sonlandırdı.