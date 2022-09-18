UKÜ’de “sürdürülebilir projeler” ele alındı

Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi (UKÜ) Mütevelli Heyeti Başdanışmanı Prof. Dr. Majid Hashemipour TEKNOFEST 2022 - Liseler Arası Efficiency Challenge Elektrikli Araç Yarışları’nda birincilik kazanan Sedat Simavi Endüstri ve Meslek Lisesi (SSEML) öğrencilerini kabul ederek, sürdürülebilir projeler konusunda fikir alışverişinde bulundu.

Prof. Dr. Hashemipour, SSEML öğrencilerinin TÜBİTAK tarafından düzenlenen TEKNOFEST 2022’de “İLKE” isimli araçları ile Uluslararası Efficiency Challenge Elektrikli Araç Yarışları ve Liseler Arası Efficiency Challenge Elektrikli Araç Yarışları’nda birincilik kazandıklarını anımsatarak, “Sürdürülebilir faaliyetler konusunda gösterdikleri çabalar nedeniyle başta SSML Okul Müdürü Çiğeltem Arifoğlu’nu, bu projeye destek veren öğretmenlerini ve ödül almaya hak kazanan öğrencileri tebrik ediyorum” ifadesini kullandı.

TEKNOFEST 2022’de toplam 68 takımın yarıştığını ve teknik kontrollerde 32 araç arasında İLKE’nin 20 turda 1075 wh yakarak birinci olduğunu belirten Hashemipour, aracın yarışma kuralları gereği en verimli araç olarak seçildiğini de hatırlattı.

Hashemipour, söz konusu görüşmede UKÜ olarak SSEML öğrencilerine bundan sonraki sürdürülebilirlik konusundaki faaliyetlerinde destek verebileceklerine dikkat çekerek, üniversite olarak sürdürülebilir faaliyetlere duydukları önemi ifade etti.

UKÜ’nün 2021 yılında UI GreenMetric Dünya Üniversite sıralamasına göre dünyanın en sürdürülebilir 111. Üniversitesi seçildiğinin altını çizen Hashemipour, bunun yanı sıra kampüs alanı içerisinde yer alan ‘Biz Doğayız’ isimli kafenin bulunduğu alanın da Plastik Serbest Bölge (PFZ) olarak belirlendiği bilgisini paylaştı.

Hashemipour konuşmasında, “Sürdürülebilirlik çalışmalarına önem veren bir eğitim kurumu olarak, teknoloji alanında gençlerin göstermiş oldukları emekler sonucunda kazandıkları bu ödül bizleri gururlandırmıştır. Öğrencilerimize UKÜ olarak sonraki yarışmalarda destek vermeye hazırız” dedi.