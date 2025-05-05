UKÜ’de Python ile Yapay Zekâ ve Veri Bilimi Atölyesi başladı

Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi (UKÜ) Dijital Teknolojiler Kulübü tarafından düzenlenen "Python for Machine Learning, Deep Learning, and Data Science" başlıklı eğitim atölyesinin ilk oturumu, gerçekleştirildi.

Üç oturumdan oluşan atölye serisi, öğrencilere yapay zekâ uygulamaları ve veri bilimi gibi günümüzün öncelikli dijital teknolojileri hakkında temel yetkinlikler kazandırmayı hedefliyor. Eğitim, UKÜ Bilişim Teknolojileri Yüksek Lisans mezunu ve aynı zamanda UKÜ Yazılım Geliştirme Ofisi’nde görev yapan Bardia Arman tarafından veriliyor.

Eğitim süresince katılımcılara, Python programlama dili kullanılarak makine öğrenmesi, derin öğrenme ve veri bilimi alanlarında temel uygulamalar tanıtılıyor. Ayrıca, örnek projeler üzerinden yapılan pratik çalışmalarla öğrencilerin hem teorik bilgilerini pekiştirmeleri hem de uygulama becerilerini geliştirmeleri amaçlanıyor.

Atölye çalışması, katılımcıların teknik bilgi birikimini artırmanın yanı sıra, akademik ve profesyonel kariyer planlamalarına da önemli katkı sağlayacak bir öğrenme deneyimi sunuyor.