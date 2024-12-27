UKÜ’de Mezunlarla kariyer buluşması

Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi (UKÜ) Kariyer ve Mezunlar Merkezi tarafından düzenlenen “Mezunlarla Kariyer Üzerine” etkinliği, Çevik Uraz Merkezi Konferans Salonu’nda gerçekleştirildi. Üç gün süren etkinlikte, farklı alanlarda başarıya ulaşmış 14 mezun, bilgi ve deneyimlerini öğrencilerle paylaştı.

Etkinliğin açılışında konuşan UKÜ Rektörü Prof. Dr. Halil Nadiri, üniversitenin yakın zamanda elde ettiği önemli başarıları vurguladı. Nadiri, UKÜ’nün 2025 Times Higher Education Dünya Üniversite Sıralamasında 601-800 bandında yer alarak, dünyanın en başarılı ilk 1000 üniversitesi arasında yer aldığını belirtti. Bu başarının, akademik mükemmellik, yenilikçi araştırma ve iş birlikçi yaklaşımın bir yansıması olduğunu ifade etti.

Ayrıca, Disiplinler Arası Bilim Sıralamasında dünya genelinde 141. sırada yer alan UKÜ’nün, Kıbrıs genelinde birinci, Türkiye’de ise yedinci sırada olduğunu dile getiren Nadiri, bu başarının üniversitenin uluslararası alandaki prestijini bir kez daha pekiştirdiğini kaydetti. Etkinlikte yer alan mezunlara hitaben, “Üniversitenizle iletişiminizi koparmayın ve başarılarınızı bizlerle paylaşmaya devam edin,” diyerek mezunlarla bağların güçlendirilmesine vurgu yaptı.

Etkinlik boyunca hukuk, medya, uluslararası ilişkiler ve daha birçok alanda çalışan mezunlar, kariyer yolculuklarını UKÜ öğrencileriyle paylaşarak ilham verdiler. Türkçe ve İngilizce olarak çift dilli gerçekleşen buluşmalar, öğrencilere mezunlarla birebir etkileşim kurma fırsatı sundu.

Program, UKÜ Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Merkezi iş birliğiyle düzenlenen "Mezuniyet Sonrası Bizi Neler Bekliyor" paneliyle sona erdi. Panelde, mezunların iş dünyasındaki ilk adımları ve karşılaşabilecekleri zorluklar ele alındı. Bu sayede, öğrenciler mezuniyet sonrasına daha bilinçli bir şekilde hazırlanma imkânı buldular.

Etkinlik, mezunlarla öğrenciler arasında köprü kurarak UKÜ topluluğunun güçlü bağlarını bir kez daha gözler önüne serdi.