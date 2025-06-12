UKÜ’de mezuniyet heyecanı başlıyor

Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi (UKÜ), 2024-2025 Akademik Yılı Bahar Dönemi Mezuniyet Töreni ile yaklaşık 1300 öğrencisini daha mezun etmenin gururunu yaşıyor.

18 Haziran Çarşamba günü saat 19.00’da UKÜ Performans Sanatları Gösteri Merkezi’nde gerçekleştirilecek törende; Tıp, Eczacılık, Eğitim, Fen-Edebiyat, Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık, Hukuk, İktisadi ve İdari Bilimler, İletişim, Mühendislik, Sağlık Bilimleri, Tarım Bilimleri ve Teknolojileri Fakülteleri ile Turizm ve Otel İşletmeciliği, Meslek Yüksekokulu, Sağlık Bilimleri, Sağlık Meslek, Uygulamalı Bilimler ve Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokullarından mezun olacak öğrenciler diplomalarını alacak.

Ailelerin, akademik personelin ve üst düzey protokol üyelerinin katılımıyla gerçekleşecek olan mezuniyet töreni; sunucuların açılış konuşmalarıyla başlayacak. Ardından saygı duruşu ve İstiklal Marşı, Uluslararası Koro eşliğinde icra edilecek. Mezun öğrenciler ve protokol temsilcileri törende konuşmalar yapacak, öğrencilerin mezuniyet belgeleri takdim edilecek. Coşkulu tören, geleneksel kep atma seremonisi ile sona erecek.