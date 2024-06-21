UKÜ’de genetik yapı ile beslenme arasındaki ilişkiyi inceleyen Nutrigenetik tartışıldı

Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi (UKÜ) Sağlık Bilimleri Fakültesi, Beslenme ve Diyetetik Bölümü tarafından ‘Koruyucu Sağlıkta Geleceğe Bakış: Nutrigenetik ve Kişiselleştirilmiş Tedavi Yenilikleri” konulu etkinlik düzenlendi.

Beslenme ve Diyetetik Bölümü öğretim görevlisi Dr. Ayşe Okan etkinlik açılışında yaptığı konuşmada, nutrigenetiğin genetik yapı ile beslenme arasındaki ilişkiyi inceleyen bir bilim dalı olduğunu ve bu kapsamda kişiselleştirilmiş beslenme planları oluşturularak, sağlık sonuçlarında iyileştirmeler yapılabileceğini kaydetti.

Okan, beslenme alanında yapılan çalışmaların genetik yatkınlıkları dikkate alarak yaptığını aktararak, bu sayede daha etkili ve hedefe yönelik tedavi yöntemleri geliştirilmesine olanak sağladığını söyledi.

Gelecekte, nutrigenetik alanındaki gelişme ve ilerlemelere bağlı olarak her bireyin genetik yapısına uygun beslenme önerileri oluşturulabileceğini vurgulayan Okan, bu gelişmelerin aynı zamanda kronik hastalıkların önlenmesi ve yönetiminin de daha etkili bir şekilde yapılmasına katkı koyacağını belirtti.

Okan konuşmasında, tüm bu yeniliklerin halk sağlığını korunması ve geliştirilmesi açısından büyük bir potansiyele sahip olduğunu da vurguladı.

Açılış konuşması sonrasında gerçekleştirilen panelde Prof. Dr. Mustafa Djamgoz, Kanser Biyolojisi ve Nörobiyoloji alanında Emeritus Profesör olarak, beslenme ve genetik arasındaki karmaşık ilişkiyi ve epigenetik mekanizmaların bu süreci nasıl etkilediğini açıkladı. Sunumunda, beslenmenin gen ekspresyonu üzerindeki etkilerini ve kişiselleştirilmiş beslenme yaklaşımlarının hastalıkların önlenmesindeki önemini vurguladı.

Dr. Elif Sibel Aslan ise Haşimato troidi üzerine beslenmenin epigenetik etkilerini araştırarak, belirli besin maddelerinin troid fonksiyonu ve bağışıklık sistemi düzenlemesi üzerindeki rolünü açıkladı.

Doç. Dr. Gülsen Meral da konuşmasında D vitamininin hayatımızdaki yerine dair bilgi vererek, kötü yaşam tarzının ve çevresel faktörlerin karaciğerde bulunan ve D vitaminini aktif forma getiren genlerde eğigenetik değişiklikler yaptığını ve genleri susturduğunu ve D vitamin emilimi baskıladığını söyledi.

Dyt. Esra Şahin ise endokrin bozucu kimyasalların hormon dengesi üzerindeki etkilerini hakkında konuşarak, bu kimyasalların sağlığa olan zararlarını anlattı.

Araştırma Görevlisi Gülsüm Gürdil de sunumunda obezite ve nutrigenetik testler üzerine yeni anlayışlar sunarak, genetik varyantların obezite gelişimindeki rolünü ve kişiselleştirilmiş beslenme önerilerinin önemini tartıştı.