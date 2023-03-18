UKÜ’de geleceğin doktorları beyaz önlüklerini giydi

Geleceğin doktorları olmaya aday Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi (UKÜ) Tıp Fakültesi öğrencileri KKTC Sağlık Bakanı İzlem Gürçağ Altuğra’nın katıldığı törende mesleğe ilk adımlarını atarak, beyaz önlüklerini giydiler.

UKÜ Çevik Uraz Merkezi, konferans salonunda gerçekleşen törende KKTC Sağlık Bakanı İzlem Gürçağ Altuğra, UKÜ Rektörü Prof. Dr. Halil Nadiri, UKÜ Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Güldal Mehmetçik, akademisyen ve öğrenciler hazır bulundu.

Töreninde konuşan Altuğra, beyaz önlüğün hekimlik mesleği için dürüstlüğün, mesleki etiğe sahip olmanın, din, dil, ırk ayrımcılığı yapmadan tüm insanlara hizmet aşkının sembolü olduğunu belirterek “Hekim olma yönünde ilk adımlarınızı attığınız bugünlerde taşıdığınız heyecanı hiçbir zaman kaybetmeyin. Size bildiklerini fedakarlıkla aktaracak, hekimlik sanatını öğretecek hocalarınıza ömür boyu saygı ve sevgilerinizi göstermeyi ihmal etmeyin” bilgisini paylaştı. Kaliteli sağlık hizmetinin tüm vatandaşların en temel hakkı olduğunu söyleyen Altuğra,"Bu düşünce ile hareket ederek ülkenin diğer alanlarında olduğu gibi sağlık alanında da çalışmalarımızın daha üst sıraya yükselmesi için gayret ediyoruz” şeklinde konuştu.

Nadiri açılışta yaptığı konuşmada, UKÜ Tıp Fakültesi’nin Tıp eğitimi alanında dünyanın en saygın eğitim kurumlarını listeleyen “Dünya Tıp Fakülteleri Rehberi”nde yer aldığına dikkat çekerek, “Üniversitemizde aldığınız eğitim sizleri gelecekteki kariyerinize en iyi şekilde hazırlayacaktır” ifadesini kullandı. Tıp öğrencilerine her mesleğin zorlukları bulunduğunu ancak sağlık alanındaki sorumlulukların daha yüksek olduğunu anımsatan Nadiri, “Sağlık alanında insan yaşamına doğrudan etki ettiğiniz için taşıdığınız sorumluluk ayrı bir öneme sahiptir” bilgisini paylaştı.

Törende konuşan Mehmetçik de konuşmasında, öğrencilerinin çok zorlu ve fedakarlık gerektiği bir alanda kariyer yapmayı tercih ettikleri için kendilerini kutlayarak, insanları iyileştirmenin ya da insan yaşamını kurtarmanın önemine işaret etti. Konuşmasında geleceğin hekimlerine tavsiyelerde de bulunan Mehmetçik, “Hastalarınıza çok yakın olmalısınız, onları çok yakından dinlemelisiniz. Ancak hastalarınızı dinlemek yanı sıra meslektaşlarınızı, hemşireleri ve laboratuvarda görev alan teknik ekip üyelerini de çok iyi dinlemeniz gerekiyor. Başarının anahtarı çok iyi bir dinleyici olmanızdır” dedi.

Açılış konuşmaları sonrasında, geleceğin hekimlerinin önlüklerini giyme seramonisine geçildi. Tören, günün anlam ve önemine dair toplu fotoğrafın çekilmesi ile son buldu.