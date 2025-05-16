UKÜ’de eczacılığın 186. yılı kutlandı

Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi (UKÜ), bilimsel eczacılığın 186. yılı dolayısıyla özel bir törene ev sahipliği yaptı. “Dünya’da Eczacılık Nereye Gidiyor? Tehditler ve Fırsatlar” başlıklı panel ile taçlandırılan etkinlik, alanın önde gelen isimlerini bir araya getirdi.

Cumhurbaşkanlığı makamındaki Ersin Tatar’ın da katıldığı törene, Kıbrıs Türk Eczacılar Birliği Başkanı Ecz. Duygu Adahan Kuran, Türk Eczacıları Birliği Genel Sekreteri Ecz. Ali Erdem, 23. ve 24. Dönem İstanbul Milletvekili ve Türk Eczacıları Birliği Eski Başkanı Ecz. Mehmet Domaç, Trabzon Eczacı Odası Eski Başkanı ve TEBEM İlaç Yönetim Kurulu Üyesi Ecz. Çetin Kansız, UKÜ Rektörü Prof. Dr. Halil Nadiri ve UKÜ Eczacılık Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mustafa Aslan da katılım gösterdi.

Törende konuşan Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, eczacılığın büyük bir sorumluluk ve sürekli gelişim gerektiren bir meslek olduğunu vurgulayarak, dijitalleşen dünyada yaşam boyu öğrenmenin kaçınılmaz hale geldiğini ifade etti. Öğrencilere seslenen Tatar, “Geleceğin eczacıları olarak çok çalışmalı, etik değerlere bağlı kalmalı ve mesleğinize en yüksek sorumlulukla sahip çıkmalısınız” dedi.



UKÜ Rektörü Prof. Dr. Halil Nadiri gerçekleştirdiği konuşmasında, eczacılığın, insan sağlığını önceleyen, bilimsel temellere dayalı ve etik sorumluluk gerektiren bir meslek olduğunu belirterek, üniversitenin bu alanda nitelikli ve araştırma odaklı bireyler yetiştirmeyi temel misyonlarından biri olarak gördüğünü dile getirdi. Prof. Dr. Nadiri, Eczacılık Fakültesi’nin Almanya merkezli AHPGS tarafından akredite edildiğini ve bu sayede uluslararası düzeyde kalite güvencesine sahip olduğunu belirtti. Ayrıca, fakültenin Uluslararası Eczacılık Federasyonu (FIP) tarafından akademik kurumsal üyelikle ödüllendirilerek global iş birliklerine katkı sağladığını kaydetti.



Kıbrıs Türk Eczacılar Birliği Başkanı Ecz. Duygu Adahan Kuran ise eczacılığın insan ve toplum sağlığı için vazgeçilmez bir meslek olduğunu vurgulayarak, “Hastaların ilk temas ettiği, en ulaşılabilir sağlık danışmanlarıyız” dedi. Türkiye ve KKTC’de bilimsel eczacılığın 186. yılını kutlayan Kuran, mesleğin topluma hizmet odaklı yapısına dikkat çekti.

Tören kapsamında gerçekleştirilen panel de UKÜ Eczacılık Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mustafa Aslan Türk Eczacıları Birliği Genel Sekreteri Ecz. Ali Erdem, Ecz. Mehmet Domaç ve Ecz. Çetin Kansız da günün anlam ve önemine yönelik değerlendirmelerde bulundu. Etkinlik, 3. Uluslararası Hasta Bilgilendirme Yarışması’nın video gösterimi ve ödül töreni ile sona erdi.