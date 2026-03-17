UKÜ’de “Duygusal Zeka Eğitim Programı” başladı

Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi (UKÜ) Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Merkezi (PDAREM) tarafından her yıl düzenlenen Duygusal Zeka Eğitim Programı, bu bahar döneminde yeniden başladı. Beş hafta sürecek program, her çarşamba günü gerçekleştirilecek ve PDAREM uzmanları Doç. Dr. Eliz Volkan, Sinan Törer ve Zeynep Suiçmez tarafından yürütülecek.

Toplam beş modülden oluşan eğitim; Farkındalık ve Öz Yönetim, Duygular ve Empati, Duygusal Zeka ve Duygu Koçluğu, Algılanan Stres ve Başa Çıkma Stratejileri ile Günlük Yaşamda Duygusal Zeka başlıklarını kapsıyor. Bilimsel kuramsal çerçeve ile uygulamalı çalışmaların bir arada ele alındığı programda, öğrencilerin duygularını tanıma ve yönetme becerilerinin geliştirilmesi, kişiler arası iletişimin güçlendirilmesi ve stresle daha sağlıklı başa çıkma yöntemleri kazanmaları hedefleniyor.

Türkçe ve İngilizce olarak yürütülen program, farklı kültürel ve akademik arka plana sahip öğrencilerin katılımına açık şekilde planlandı. Tüm modülleri eksiksiz tamamlayan katılımcılar sertifika almaya hak kazanırken, dönem sonunda gerçekleştirilen atölye çalışmalarıyla edinilen kazanımların uygulamaya aktarılması sağlanıyor.

UKÜ’den verilen bilgiye göre, program, öğrencilerin yalnızca akademik gelişimlerini değil; duygusal farkındalık, iletişim becerileri ve stresle başa çıkma kapasitelerini de güçlendirmeyi amaçlamaktadır. PDAREM, öğrencilerin çok yönlü gelişimini önceleyen bu tür yapılandırılmış çalışmalarla bilinçli, dengeli ve dayanıklı bireyler yetiştirme yaklaşımını sürdürüyor.