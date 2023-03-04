UKÜ’de anma töreni düzenledi

Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi (UKÜ) deprem felaketinde hayatını kaybeden öğrencilerin anısına anma töreni gerçekleştirdi.

UKÜ Öğrenci İşleri Merkezi Binası önünde düzenlenen törende, UKÜ Rektörü Prof. Dr. Halil Nadiri, Rektör Yardımcıları, akademisyenler ve öğrenciler hazır bulundu.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan törende UKÜ Rektörü Prof. Dr. Nadiri UKÜ ailesi adına bir konuşma yaparak, “Deprem felaketinin yaratmış olduğu bu büyük acıyı hep birlikte dayanışmayla atlatacağız, yaralarımızı hep birlikte saracağız” ifadesini kullandı.

Nadiri UKÜ İlk ve Acil Yardım programındaki öğrencilerin deprem bölgesinde canla başla uğraş verdiklerini anımsatarak, “Hem öğrencilerimize hem de üniversitemiz çalışanlarına gösterdikleri destekten dolayı teşekkürü borç bilirim” dedi.

Depremden etkilenen illerde ve komşu ülkelerde ikamet eden öğrencilerle iletişime geçerek onların sağlık durumları ve ihtiyaçları konusunda yapılabilecekler için yetkililerle iş birliği halinde oldukları bilgisini veren Nadiri, bu amaçla tüm akademik ve idari birimlerle birlikte konuyu yakından takip ettiklerini aktardı.

Nadiri konuşmasında son olarak, üniversite olarak pırıl pırıl hayatlarının baharında böylesine talihsiz bir olay sonucu vefat eden öğrencilerin ailelerine ve yakınlarına başsağlığı, yaralılara ise geçmiş olsun dileklerinde bulundu.

Öğrenci Konseyi Başkanı Ceren Çeliker ise konuşmasında, onbir ili etkileyen Kahramanmaraş merkezli debremin herkesin gönlünde yara açtığını belirterek, “Ne yazık ki belki de ömrümüzde ilk defa hiçbir şeye yetişemediğimizi, çaresizliğimizi ve kimsesizliği derinden hissettik” ifadesini kullandı.

Çeliker konuşması sonrasında vefat eden öğrencilerin anısına bir de şiir okudu. Anma töreni konuşmalar sonrasında vefat eden öğrencilerin isimlerinin yer aldığı alana karanfil bırakılması ile son buldu.