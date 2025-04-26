UKÜ’de 7. Kariyer Günleri ve Fuarı başlıyor

Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi (UKÜ), öğrencilerinin kariyer planlamalarını desteklemek ve profesyonel dünyayla buluşturmak amacıyla 7. Kariyer Günleri ve Fuarı’nı 28-30 Nisan 2025 tarihleri arasında düzenleyecek. Üç gün sürecek etkinlikte, alanında uzman konuşmacılar tarafından seminerler verilecek ve iş dünyasından önemli temsilciler öğrencilerle bir araya gelecek.



Kariyer ve Mezunlar Merkezi’nin organizasyonuyla gerçekleşen etkinlik kapsamında, etkinliğin son günü olan 30 Nisan Çarşamba düzenlenecek olan Kariyer Fuarı’nda ise 20’den fazla sektör temsilcisi firma, öğrencilerle doğrudan temas kurma fırsatı bulacak. Etkinliğin, üniversite genelinde 1500'ün üzerinde öğrenciye ulaşması hedefleniyor

Seminer oturumları UKÜ Çevik Uraz Merkezi’nde, etkinliğin son günü gerçekleştirilecek Kariyer Fuarı ise UKÜ Öğrenci Merkezi’nde gerçekleştirilecek olan etkinliğe ilişkin bilgi veren UKÜ Kariyer ve Mezunlar Merkezi Müdürü Berna Ozansoy, üniversitenin sadece akademik eğitimle yetinmeyip, kariyer gelişimini de önemseyen bir yaklaşımla öğrencilerini mezuniyet sonrası iş hayatına hazırlamayı hedeflediğini belirtti. Ozansoy, "Kariyer Günleri, öğrencilerin sektörel farkındalıklarını artırırken aynı zamanda yeni iş ve staj olanaklarını keşfetmelerine katkı sağlıyor," ifadelerini kullandı.

UKÜ Rektörü Prof. Dr. Halil Nadiri’nin açılış konuşmasıyla başlayacak olan etkinliğin ilk gününde; CBRE GWS Türkiye Yönetici Direktörü Can Kadir Yalnızcan, ASSA ABLOY Türkiye ve CCA İnsan Kaynakları Müdürü Vildan Yıldırım, Ege Üniversitesi Afet Tıbbı Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Ali Ekşi, PythianGo Dijital Kariyer Platformu Kurucu Ortağı Sena Kaya ve UKÜ Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Nedime Serakıncı seminer verecek.

29 Nisan’daki programda, Garanti BBVA KKTC Direktörü Elif Altınkol Menteş, Metgin LTD. Kategori Yöneticisi Emre Hatay, Ankara Üniversitesi Organ ve Doku Nakli Koordinatörü Dr. Tuğba Altuntaş Yıldız, Biren Trading LTD. Direktörü Salih Biren ve Bellapais Gardens Hotel Baş Şefi Selim Yeşilpınar yer alacak.

30 Nisan’da ise, Creditwest Bank Bilgi Sistemleri Yöneticisi Bora Tüccaroğlu, Türk-Amerikan Derneği İnsan Kaynakları Uzmanı Hilal Öner ve Insitu Green Technologies CEO’su ve eğitmeni Şehzan Seçen, öğrencilere kariyer yolculuklarına dair deneyimlerini aktaracak.

Aynı gün 14.00–17.00 saatleri arasında gerçekleşecek olan Kariyer Fuarı’nda, finans, inşaat, turizm, yazılım, reklamcılık ve perakende başta olmak üzere çeşitli sektörlerden firmalar yer alacak. Öğrenciler, firmaların temsilcileriyle doğrudan görüşme imkânı bularak iş ve staj olanaklarını değerlendirebilecek.