UKÜ’de 2023-24 Akademik Yılı “İlk Dersini” Ziya Selçuk verecek

Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi (UKÜ) 2023-2024 Akademik Yılı Resmi Açılışı ve İlk Dersi 2 Ekim Pazartesi günü Türkiye Cumhuriyeti Eski Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un “Zorlaştırılmış Zamanda Yaşamak” konulu sunumu ile başlayacak.

Her geçen yıl büyümeye devam eden UKÜ, bünyesinde 12 fakülte ve 8 yüksekokulda toplam 67 lisans ile 16 ön lisans programı yanı sıra Lisansüstü Eğitim Öğretim ve Araştırma Enstitüsü altında ise 88 yüksek lisans, 19 doktora ve 2 profesyonel doktora programıyla 2023-2024 Akademik yılı eğitim-öğretim dönemine merhaba diyecek.

UKÜ Çevik Uraz Merkezi Konferans Salonu'nda saat 10:00’da UKÜ Rektörü Prof. Dr. Halil Nadiri’nin açılış konuşması ile başlayacak olan tören, Selçuk’un ilk ders sunumu ile yeni akademik dönemi başlayacak.

Türkiye Zekâ Vakfı Yönetim Kurulu üyesi ve TÜBİTAK Grup Yürütme Komitesi üyeliği görevlerinde bulunan Ziya Selçuk, 2003-2006 yılları arasında Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı ile 2018 ile 2021 yılları arasında ise T.C. Millî Eğitim Bakanlığı görevinde bulundu.