UKÜ'de 2 bin 500 öğrenci mezuniyet coşkusu yaşayacak

Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi (UKÜ), 2025-2026 Akademik Yılı Bahar Dönemi Mezuniyet Töreni ile yaklaşık 2 bin 500 öğrencisini mezun etmenin mutluluğunu yaşayacak. 26 Haziran Cuma günü saat 19.00’da Açık Hava Performans Sanatları Merkezi’nde gerçekleştirilecek organizasyon, önlisans, lisans ve lisansüstü programlardan mezun olmaya hak kazanan öğrencilerin katılımıyla tek oturum halinde düzenlenecek. Öğrenciler, aileleri, akademik ve idari personel ile davetlilerin bir araya geleceği gecede mezuniyet belgelerini alacak.

Akademik başarıları, araştırma faaliyetleri ve uluslararası yapısıyla yükseköğretimde önemli bir konuma sahip olan UKÜ, bu yıl da mezuniyet organizasyonunda teknolojiyi etkin şekilde kullanmayı sürdürecek. Kullanılacak yapay zeka destekli dijital sahne yönetim sistemi sayesinde öğrencilerin isimleri kendi dillerindeki telaffuzlarına uygun biçimde seslendirilecek. Böylece farklı ülkelerden mezunların isimlerinin doğru ve özenli şekilde okunması sağlanırken, program akışının daha verimli ve düzenli biçimde yürütülmesi hedefleniyor.

Mezuniyet töreni, açılış konuşmalarının ardından gerçekleştirilecek diploma takdimleriyle devam edecek. Öğrencilerin mezuniyet belgelerini alarak eğitim hayatlarının önemli bir aşamasını tamamlayacağı program, geleneksel kep atma seremonisiyle sona erecek.